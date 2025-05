Renault amplia centro de design no Brasil Espaço dobra de tamanho para acelerar desenvolvimento de projetos globais e para a América Latina Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/05/2025 - 11h00 (Atualizado em 14/05/2025 - 11h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Renault/Divulgação

A Renault esta em processo de renovação do seu portfólio na América Latina com novos produtos baseados na plataforma RGMP do Kardian e que dará base para o novo SUV Boreal. Agora a marca anuncia a ampliação do Renault Design Center Latam no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR).

Renault/Divulgação

Agora, o Centro de Design passou por uma transformação, com a ampliação da estrutura chegando a 2.440 m2, o dobro do tamanho anterior. A inauguração das novas instalações contou com a presença de Laurens van den Acker, Chief Design Officer do Renault Group e Luiz Fernando Pedrucci, SVP, CEO Renault América Latina.

Renault/Divulgação

“O Renault Design Center Latam é parte da nossa família de estúdios de design do Renault Group, tendo um papel fundamental para o International Game Plan 2027, o plano estratégico da marca Renault para os mercados internacionais. Com a nova estrutura, o RDCL também ampliará sua capacidade criativa e de desenvolvimento de modelos e conceitos personalizados, contribuindo também para os projetos globais do Renault Group “, afirma Laurens van den Acker, Chief Design Officer do Renault Group.

Renault/Divulgação

O Renault Design Center Latam é usado para o desenvolvimento de modelos para o mercado latino-americano, além de projetos globais. O espaço ganhou um novo painel de LED no espaço do showroom, novo atelier para modelagem manual em Clay e execução de protótipos, sala imersiva digital e 23 profissionais. Desde o design criativo, espaço de design de cores e materiais, realidade virtual, design gráfico, modelagem 3D e a gestão dos projetos de design.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.