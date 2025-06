Luzes acesas no painel? Algumas podem significar falhas graves no carro: entenda Tecnologia ajuda a identificar problemas sérios a bordo; não ignore os sinais Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/06/2025 - 02h00 ) twitter

As luzes acesas no painel do carro jamais devem ser ignoradas. Com a tecnologia recente, os sensores “avisam” o sistema do veículo que algo não vai bem e deve ser olhado, muitas vezes de forma urgente em uma revisão.

E algumas destas luzes podem significar o fim de uma viagem em família, um acidente que pode ocorrer e também o prenúncio de algo mais sério que merece a atenção do motorista. Mas o que significam as luzes do painel? Quais são as concorrências de não levar o veículo ao mecânico? Confira

Luz de injeção eletrônica

Conhecida popularmente como luz laranja, a iluminação que indica falha na injeção eletrônica quer dizer que algo no sistema de combustível e de alimentação do motor não vai bem.

‌



Por ser muito comum, muitos motoristas ignoram a luz da injeção acesa e pensam que se trata apenas de uma alteração no combustível. A luz da injeção acesa pode significar uma infinidade de problemas: combustível ruim, baixa pressão de combustível que pode travar o motor, mistura incorreta na gasolina ou no etanol que podem danificar permanentemente o veículo, problemas no catalisador e na sonda lambda entre outros. Se algo afeta o motor por conta do combustível isso deve ser visto por um mecânico o mais rápido possível.

Luz da bateria acesa

‌



A bateria do veículo é uma reserva de energia vital que coloca em funcionamento em números sensores, motores e itens de segurança e conveniência. Quando a luz da bateria está acesa significa que alguns sistemas de carga da bateria ou a própria estão com defeito.

E assim como a luz elétrica de casa pode impedir o uso do fogão, da geladeira, do microondas e da fritadeira elétrica, todos os itens principais do automóvel podem não funcionar. Em alguns veículos apenas o baixo nível de tensão da bateria pode fazer o veículo não ligar por segurança.

‌



O veículo deve ter a bateria e os sistemas do alternador e motor de partida verificados de imediato. Ignorar este sinal pode significar a interrupção do funcionamento do motor.

Luz do airbag acesa

Essa luz avisa sobre o sistema antitravamento dos freios. Devemos lembrar que desde 2014 todos os automóveis produzidos no Brasil contam com freios ABS. Se há um problema no freio fica evidente que o motorista deve parar o veículo de imediato e levá-lo a uma oficina mecânica.

Muitos ignoram essa luz porque não notam nenhum tipo de alteração no funcionamento do freio. Mas a falta do abs em veículos equipados com esse equipamento levará a uma baixa eficiência de frenagem o que poderá causar acidentes. Em muitos carros, itens como controle de tração e estabilidade, monitoramento de pressão de pneus entre outros simplesmente deixam de funcionar.

Luz da temperatura

Se o veículo acendeu a luz de temperatura esse é um grave sinal negativo. A luz de temperatura significa problema no sistema de refrigeração do motor. Todo motor que trabalha acima da temperatura ideal terá sua vida útil reduzida e certamente irá parar de funcionar. A luz da temperatura também indica problemas bem complexos que podem ser além do radiador, mangueiras, sensores e todo o sistema que mantém a temperatura do motor e do câmbio funcionando em níveis seguros.

Neste caso pare o veículo imediatamente leve a uma oficina para um diagnóstico detalhado. Antigamente, a falta de água levava o sensor magnético assim movimentar no painel indicando a temperatura mais quente e bastava esperar um pouco, ou adicionar mais água e fluído para seguir a viagem. Mas hoje em dia os sistemas de manutenção de temperatura São muito sensíveis e demandam maior atenção.

