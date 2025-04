Lynk&Co. estuda atuação no Brasil sem vínculo com a Geely ou Renault Marca de luxo pode chegar ainda esse ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/04/2025 - 08h00 (Atualizado em 23/04/2025 - 09h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr. 23.04.2025

A marca de veículos eletrificados Lynk&Co. que pertence ao grupo Geely está estudando a entrada no mercado brasileiro. A marca de apelo tecnológico do grupo Geely tem feito sucesso na China e pode estar em breve por aqui. Porém, a operação não terá nenhum vínculo com o grupo Geely que recentemente anunciou uma parceria com a Renault.

Marcos Camargo Jr. 23.04.2025

Uma apuração do R7-Autos Carros junto com o site Automais e Webmotors revela por meio de fontes da marca que os veículos ja estão sendo estudados sobre a viabilidade para o Brasil. Após esta fase começa o processo de homologação mas não há uma data definida para lançamento dos modelos.

‌



Marcos Camargo Jr. 23.04.2025

A operação da Lynk&Co. seguirá a estratégia adotada pela Zeekr no contexto de espaços de luxo e concessionarias com apelo de design. A Zeekr já tem 10 concessionárias e pontos de venda em seis meses de operação nas cidades de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba e Rio de Janeiro.

A Lynk&Co. tem diversos modelos como o recém apresentado SUV 900, um veículo híbrido de luxo com bancos que giram, faróis com 10 mil LEDs e grande porte com 5,24m de comprimento e 3,16m de entre eixos.

‌



Marcos Camargo Jr. 23.04.2025

‌



Além do 900, a Lynk&Co. tem produtos como o 03, 07, 09 entre outros modelos das categorias SUV compacto, médio, grande, sedã e cupê. Alguns modelos compartilham a plataforma Compact Modular Architecture (CMA) e também a base SEA que é a mesma de produtos Volvo e Zeekr.

A marca de luxo da Geely já está presente em países como Holanda, Suécia, Bélgica e Alemanha. Desde o inicio das operações mais de 600.000 unidades foram entregues. A marca vem se estabelecendo na América do Sul e já está no Brasil e no Chile.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.