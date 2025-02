Marca da Geely lança SUV híbrido com até 856cv Link & Co é uma das marcas com maior crescimento do grupo ao lado da Zeekr que também faz parte do conglomerado Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/02/2025 - 13h00 (Atualizado em 23/02/2025 - 13h00 ) twitter

Geely/Divulgação

A Link & Co está para Nio, Huawei e Tesla para o consumidor chinês e faz parte do grupo Geely que anunciou esta semana a entrada oficial no Brasil em parceria com a Renault. Essa semana a Link & Co anunciou o modelo “900”, um SUV médio e híbrido com conjunto mecânico impressionante.

Geely/Divulgação

As linhas são similares às de um SUV desse porte e quer mesmo atrapalhar mais a vida de marcas como Audi e Land Rover. O motor pode ser 1.5 turbo com dois motores elétricos de 720cv, 2.0 aspirado com motor elétrico de 734cv ou ainda dois motores com um total de 856cv. Essa versão tem autonomia elétrica de 185 km a 220 km no ciclo chinês CLTC.

Geely/Divulgação

Com proposta de tecnologia ele tem sistema de processamento Nvidia Drive Thor, com uma tela de 30 polegadas com resolução de 6K do sistema de infoentretenimento e painel digital de 12,7 polegadas.

Geely/Divulgação

Na ficha técnica o Link & Co 900 tem dimensões interessantes; são 5,24 m de comprimento, 1,999 m de largura, 1,810 m de altura e 3,160 m de entre eixos. Os preços e versões serão divulgados em breve provavelmente após o Salão de Shangai em abril.

