Marca que já está no Brasil tem carro mais vendido na China Geely Xingyuan teve mais de 28 mil unidades emplacadas e superou o Dolphin Mini Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/03/2025 - 15h00 (Atualizado em 29/03/2025 - 15h00 ) twitter

CarNewsChina/Reprodução

Enquanto a produção da Geely na começa na fábrica da Renault no Paraná, na China, a marca teve o modelo mais vendido em fevereiro, uma vez que o Xingyuan teve 28.588 unidades emplacadas, superando o BYD Seagull, que é oferecido no Brasil como Dolphin Mini, que teve 26.958 unidades negociadas. O terceiro lugar ficou com o Gelly Xingyue L com 26.632 unidades contabilizadas.

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

Com 23.728 unidades, o Xiaomi SU7 teve 23.728 unidades comercializadas, ficando na frente do BYD Qin Plus com 22.978 unidades contabilizadas. Logo atrás ficou o Wuling Honggauang Mini EV com 22.065 unidades emplacadas. Vendido no Brasil, o BYD Song Plus teve 19.373 unidades vendidas no mercado chinês.

Xiaomi SU7 - CarNewsChina/Reprodução Xiaomi SU7 - CarNewsChina/Reprodução

O Volkswagen Lavida, primeiro modelo não chinês na lista, teve 18.911 unidades negociadas. O nono lugar ficou com o Tesla Model 3 com 18.771 unidades contabilizadas. Fecha o Top 10 o Volkswagen Sagitar com 18.010 unidades comercializadas.

Top 10 carros mais vendidos na China em fevereiro

1 - Geely Xingyuan - 28.588

2 - BYD Seagull (Dolphin Mini) - 26.958

3 - Geely Xingyue L - 26.632

4 - Xiaomi SU7 - 23.728

5 - BYD Qin Plus - 22.978

6 - Wuling Hongguang Mini EV - 22.065

7 - BYD Song Plus - 19.373

8 - Volkswagen Lavida - 18.911

9 - Tesla Model 3 - 18.771

10 - Volkswagen Sagitar - 18.010

