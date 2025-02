Geely e Renault podem fazer carros juntas no Paraná, diz publicação Modelo de parceria pode ser usado em São José dos Pinhais; grupo chinês já testa carros no Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/02/2025 - 21h00 (Atualizado em 12/02/2025 - 21h00 ) twitter

Renault fábrica

A Geely pode utilizar a fábrica da Renault em São José dos Pinhais, no Paraná, para produzir veículos no Brasil. Tendo em vista diversos flagras que ocorreram com modelos da Geely por aqui, há muitos rumores que o modelo de negócios usado em outros países possam resultar em uma parceria de produção.

Justiça considera greve da Renault ilegal e fábrica retoma produção no PR Raquel Kriger

Segundo uma reportagem da revista Autoesporte, a Geely vai usar o modelo de parceria com a Renault que funciona na Coreia do Sul para marcar presença com seus carros aqui no Brasil. A marca francesa não comenta o assunto.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

A revista diz que o acordo deve valer apenas para Renault do Brasil, não envolvendo outras divisões da montadora europeia na região.

Caso o acordo saia do papel, a Geely também pode utilizar a rede de concessionárias da Renault para aumentar os números de vendas no Brasil. Ao chegar por aqui, a marca chinesa seria uma rival direta da BYD, GWM, além da Leapmotor, empresa chinesa do grupo Stellantis que deve dar seus primeiros passos no Brasil no mês de abril. O grupo Geely atua como marca própria mas também tem no portfólio as marcas Volvo e Zeekr, essa recém chegada ao país além da Smart, Link&Co, Polestar e Lotus.

ZEEKR VAI LANÇAR dois carros NO BRASIL ESTE ANO: Zeekr X e 001. VEJA O VÍDEO!

