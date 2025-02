Mercedes-Benz confirma venda de fábrica da Sprinter na Argentina Investimento será destinado a fábrica de motores na Polônia Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/02/2025 - 20h29 (Atualizado em 20/02/2025 - 20h29 ) twitter

Mercedes-Benz/Divulgação

Após diversos rumores a Mercedes-Benz oficializou a venda da fábrica onde é produzida a Sprinter na Argentina. O anúncio foi feito essa semana durante a apresentação de resultados de 2024. Na apresentação OlaKaellenius, CEO do Mercedes-Benz Group AG confirmou que houve a “venda de operações comerciais na Argentina”.

Mercedes-Benz/Divulgação

O foco da apresentação, porém, foi o futuro da marca. A Mercedes reforçou a aposta em modelos elétricos comerciais e falou em três novas bases para esse segmento o que deve incluir, é claro, a Sprinter.

Hoje no Brasil temos a Sprinter argentina e também a versão elétrica que vem da Europa lançada no final do ano passado. Com isso o futuro da Sprinter é incerto. O investimento em veículos comerciais a combustão foi direcionado para a Polônia onde irá abastecer a Europa e outros mercados. Uma fábrica de motores na Polônia está sendo transformada em um futuro local de produção de vans. A venda de uma fábrica de vans na Argentina é outro passo para adaptar a pegada de produção global da empresa."

No entanto, o Brasil não tem acordos que permitam trazer veículos da Polônia com impostos reduzidos como tem com a Argentina graças ao Mercosul.

