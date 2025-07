Mercedes-Benz eSprinter é uma alternativa viável à versão diesel, mas custa o dobro Utilitário elétrico tem autonomia de até 278 km e motor de 204 cv e 400 Nm de torque Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/07/2025 - 13h00 (Atualizado em 21/07/2025 - 13h00 ) twitter

Mercedes-Benz eSprinter Marcos Camargo Jr. 21.07.2025

O que o frotista mais espera de um utilitário? Autonomia, economia de combustível, força do torque, baixa manutenção, entre outros aspectos. Pois bem, juntar tudo isso em um veículo é um pouco complicado, só que a Mercedes-Benz até que conseguiu no eSprinter, uma vez que o furgão, que pode ser guiado por quem tem apenas carteira de habilitação B, tem motor de 204 cv com torque linear e constante do motor elétrico de 400 Nm, além de uma autonomia de 278 km, que na prática pode passar dos 300 km. Claro, nem tudo são flores, o preço ainda é salgado: R$ 482.900, o que é R$ 239.474 a mais do que a versão diesel, que sai por R$ 243.426.

Mercedes-Benz eSprinter Marcos Camargo Jr. 21.07.2025

Isto posto, ao avaliar a Mercedes-Benz eSprinter por pouco mais de quatro dias, foi possível observar que a versão Furgão é uma alternativa viável à opção com motor a diesel. No entanto, o frotista precisará fazer as contas para saber em quanto tempo o investimento se paga, caso opte pela configuração elétrica e não pela combustão.

Mercedes-Benz eSprinter Marcos Camargo Jr. 21.07.2025

Fora o preço, a dinâmica da eSprinter é mais prazerosa para o motorista, que irá trabalhar com o furgão, visto que o motor elétrico síncrono de ímã permanente entrega até 204 cv e 400 Nm, ou 40,78 kgfm de torque. Com isso, o torque, que é o ponto valioso de um utilitário, é entregue de maneira linear e constante, sempre dando aquele fôlego a mais para vencer subidas e também fazer ultrapassagens. Inclusive, a tração é traseira e a suspensão é macia, mesmo com estrutura voltada ao transporte de carga.

‌



Mercedes-Benz eSprinter Marcos Camargo Jr. 21.07.2025

A suspensão é firme, o que contribui para absorver as irregularidades do piso em vias urbanas. A dirigibilidade se aproxima da de um SUV médio, com respostas diretas, posição elevada e boa visibilidade.

A autonomia é de até 278 km, o que é ideal para o uso urbano, só que na prática é possível fazer mais de 300 km. Inclusive, a recarga da bateria pode ser feita em corrente alternada de até 11 kW ou em corrente contínua de até 50 kW. Nesta última, o tempo estimado para carregar de 10% a 80% da bateria de 113 kWh é de 93 minutos. O sistema de regeneração ajustável facilita o controle do veículo, principalmente em tráfego urbano e descidas.

‌



Mercedes-Benz eSprinter Marcos Camargo Jr. 21.07.2025

A capacidade de carga volumétrica da eSprinter é de até 14 m³, enquanto a capacidade de reboque é de 1,5 tonelada. Por aqui, a Mercedes-Benz vende o modelo desde 2024 nas configurações Truck, Furgão e Furgão Vidrado, com peso bruto total de 3,5 ou 4,25 toneladas. Por fim, é preciso destacar que se trata de um veículo silencioso, o que permite realizar entregas noturnas sem interferir na rotina do local.

Equipamentos

‌



Entre os equipamentos, o modelo traz o sistema multimídia MBUX com assistente de voz, três modos de condução (Comfort, Economic e Maximum Range), quatro níveis de regeneração de energia, assistente de frenagem, alerta de ponto cego, monitor de fadiga, além de vários porta-objetos, três entradas USB-C, entre outros equipamentos.

Mercedes-Benz eSprinter Marcos Camargo Jr. 21.07.2025

Vale dizer que a central multimídia tem funcionamento semelhante ao dos modelos de passeio da marca, com comandos intuitivos. Também há câmera frontal e traseira, que permitem uma visão ampliada durante manobras, o que é prático para o dia a dia, tornando improvável cometer erros em manobras para estacionar.

Mercedes-Benz eSprinter Marcos Camargo Jr. 21.07.2025

A garantia é de 2 anos para o veículo e de 8 anos ou 160 mil km para a bateria. O pacote de manutenção cobre 4 anos ou 160 mil km. É importante lembrar que o modelo é importado da Alemanha.

Mercedes-Benz eSprinter Marcos Camargo Jr. 21.07.2025

