Mercedes-Benz revela novo CLA que será híbrido e elétrico

Mercedes-Benz/Reprodução

Depois de ver as vendas de modelos elétricos desabarem em todos os mercados onde atua a Mercedes-Benz passou a investir mais em modelos híbridos e manter alguns modelos a combustão. Parte dessa nova estratégia passa pelo CLA, um sedã de perfil esportivo de sucesso que chega a uma nova geração.

Visual arrojado

No exterior, o novo CLA estreia uma nova barra iluminada que interliga os faróis, além da barra de iluminação traseira que interliga as lanternas. Nelas, o logo da fabricante alemã está presente com um efeito 3D. O visual geral do novo modelo é baseado na família de elétricos EQ, que possuem linhas mais arredondadas. Esse deve ser o tom visual de outros lançamentos da Mercedes-Benz.

‌



Mercedes-Benz/Reprodução

Internamente, o habitáculo recebeu diversas mudanças, como novas telas para painel de instrumentos (10,25 polegadas), central multimídia (14 polegadas) e a nova tela opcional para o passageiro (14 polegadas). Além dessas, está disponível o head-up display de 12,2 polegadas, como opcional. O sistema operacional MBUX também recebeu melhorias na nova geração do CLA.

Mercedes-Benz/Reprodução

‌



A nova geração não tem uma data precisa para chegar. Mas a Mercedes-Benz irá focar no lançamento do CLA para os Estados Unidos e na Europa, mas em algum momento ele também deve estrear no Brasil.

‌



Novidade com motor elétrico

Além de modelos híbridos o CLA também será oferecido em novas versões elétricas; a 250+ EQ, que possui um motor localizado no eixo traseiro e 268 cv de potência, e a 350 4Matic EQ, que entrega 349 cv e possui tração integral combinando dois motores, instalados um em cada eixo. Ambas terão um novo câmbio de duas velocidades, que melhora o torque na arrancada e a eficiência e desempenho em altas velocidades.

Mercedes-Benz/Reprodução

A bateria que alimenta as duas versões elétricas do novo CLA tem capacidade de 85 kWh, que garante um alcance máximo de 792 km na versão 250+ EQ e 771 km na versão 350 4Matic EQ, ambos medidos no ciclo WLTP. A arquitetura de 800 V permite o carrgamento de até 325 kW, recuperando até 325 km de alcance em dez minutos de carga DC.

Mercedes-Benz/Reprodução

Modelos híbridos de entrada

As versões de entrada do CLA contam com um motor 1.5 com turbocompressor (M252) que reflete uma nova geração de propulsores a gasolina com tecnologia híbrida leve de 48V. A potência e torque não foram revelados, mas a Mercedes-Benz informou que esse motor estará disponível em duas configurações de desempenho, de acordo com a versão do novo CLA. Segundo a fabricante, o coeficiente de arrasto é de 0,21, essencial para melhorar a eficiência tanto das versões à combustão quanto das elétricas.

