Mercedes mostra conceito inovador mas insiste em motor 100% elétrico Conceito AMG GT XX tem 1.360cv e pode recarregar 400km em cinco minutos Autos Carros|Marcos Camargo Jr 28/06/2025 - 15h00

Mercedes-Benz/Divulgação

A Mercedes-Benz está em um processo de transição para a eletrificação que ainda não está claro para o mercado. Depois de voltar atrás sobre a eletrificação total até o final da década, a Mercedes passou a falar em uma transição mais lenta mas acaba de mostrar o AMG GT XX. Trata-se de um superesportivo elétrico que mostra o máximo da tecnologia da engenharia alemã.

O AMG GT XX é feito sobre a plataforma elétrica AMG.EA (AMG Electric Architecture) e traz um veículo esportivo com três motores axiais e uma nova tecnologia de baterias que pode entrar nos carros de produção em um futuro próximo.

A plataforma AMG.EA será destinada a modelos de alto desempenho mas pode ser usada também em veículos de luxo como sedãs e SUVs Maybach que é a divisão da própria marca Mercedes. No modelo apresentado, a potência divulgada é de 1.360cv e velocidade máxima de 360km/h.

O motor elétrico permite o uso máximo da potência sem cansaço dos motores e melhor aproveitamento da bateria que recupera 400km de autonomia em cinco minutos. A arquitetura de carga é de 800 volts permitindo cargas mais rápidas da bateria de lítio com resfriamento direto feito com um óleo eletricamente não condutivo e atuação em módulos.

O coeficiente de 0,198, o AMG GT XX consume 83% da energia de propulsão a 300 km/h e tecnologias de iluminação inéditas entre os carros já produzidos. No conceito, as luzes trabalham com um processador RGB que faz a leitura da via em células, integra luzes dianteiras e traseiras e também a parte interna, o som de alta performance e segue perfil de usuários que podem ser salvos. O conceito ainda pode reproduzir mensagens nas lanternas traseiras.

