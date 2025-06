Oficial: Mercedes Benz vai manter motores a combustão por mais tempo Após queda forte na venda de elétricos, marca alemã disse que tecnologias irão conviver “por mais tempo juntas” Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/06/2025 - 11h00 (Atualizado em 23/06/2025 - 11h00 ) twitter

Oficial: Mercedes-Benz vai manter motores a combustão por mais tempo Mercedes-Benz/Divulgação

Há cerca de três anos muitas marcas premium se apressaram ao dizer que fariam um processo de eletrificação total em seu portfólio. Volvo, Mercedes-Benz, Audi, Porsche entre outras anunciaram o fim dos motores a gasolina ou diesel dentro de poucos anos. Mas a evolução das vendas mostrou que executivos estavam errados e todas essas marcas recuaram em suas metas de vender só carros elétricos até o final desta década. A Mercedes-Benz deu um passo atrás neste final de semana neste mesmo sentido.

Oficial: Mercedes-Benz vai manter motores a combustão por mais tempo Mercedes-Benz/Divulgação

Em uma entrevista ao Auto Motor und Sport, o CEO da marca, Ola Källenius, admitiu que a empresa está fazendo uma mudança em sua estratégia global rumo a uma flexibilização dos motores adotados por seus veículos. Em um discurso em tom de equilíbrio, Källenius, disse que as duas tecnologias irão conviver por mais um tempo juntas.

Em meio a uma queda nas vendas em vários mercados como a própria China (em 2024 foram 683.600 unidades vendidas, uma queda de 7%). Na América Latina a queda nas vendas de veículos comerciais chegou a 21% e embora o Brasil tenha registrado aumento, países como Chile, Colômbia e Argentina tiveram queda.

Oficial: Mercedes-Benz vai manter motores a combustão por mais tempo Mercedes-Benz/Divulgação

Nos Estados Unidos a queda foi ainda mais forte com 24% de redução em 2024. Modelos como EQB caíram 36%, EQE caiu 39% e EQS 52% conforme o Carscoops.

Oficial: Mercedes-Benz vai manter motores a combustão por mais tempo Mercedes-Benz/Divulgação

“Acho que a abordagem mais racional hoje é seguir pelos dois caminhos. Continuaremos investindo em propulsão elétrica, mas também manteremos os motores a combustão por mais algum tempo”, explicou Källenius ao Auto Motor und Sport.

Ola Källenius - CEO da marca Mercedes-Benz/Divulgação

No último ano, uma decisão da União europeia, visa flexibilizar a proibição dos motores a combustão enquanto fabricantes e associações como alemã tem feito pressão para continuidade dos motores da gasolina e diesel.

