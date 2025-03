Stellantis prepara volta do motor V8 Terceira geração voltará ainda esse ano, diz publicação especializada Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/03/2025 - 02h00 ) twitter

Dodge/Reprodução

O motor V8 com oito cilindros em “V” surgiu nos Estados Unidos pelas mãos da Cadillac em 1914 e se tornou popular após 1938 com o motor “Flathead V8”. Desde então, o consumidor norte-americano se acostumou com motores grandes em seus carros. Essa supremacia já esteve ameaçada nos anos 1970 com a crise do petróleo, dos anos 1980 por razões econômicas e nos anos 1990 com os motores pequenos. Agora, por questões ambientais na direção da el eletrificação o motor V8 quase deixou de existir. A Stellantis amarga queda nas vendas e havia decretado o fim dos motores grandes em seus veículos mas a realidade se impôs e esse propulsor vai voltar em breve.

Primeiro motor Hemi V8 em 1952 - Dodge/Reprodução

Agora de acordo com a publicação Mopar Insiders a engenharia da Stellantis trabalha e bem rápido para voltar a oferecer essa opção aos veículos das linhas Jeep, RAM, Dodge e Chrysler. E a produção deve voltar já em agosto.

Ford com o Flathead em 1938 - Ford/Reprodução

Para atender as normas de emissões bem rígidas atualmente a Stellantis está trabalhando na atual terceira geração dos motores Hemi V8 5.7, 6.4 e 6.2 litros que já equiparam seus veículos até bem pouco tempo.

Cadillac 1914 (Bohams/Reprodução)

A partir da fábrica de motores em Dundee, Michigan, na região de Detroit, os motores grandes devem voltar à linha atual composta pela nova geração da Ram que perdeu 20% das vendas ano passado, da Jeep onde os novos SUvs não emplacam como a marca esperada e também aos tradicionais Wrangler. Outra parte dos motores deve ser feita em Saltillo no Mexico.

Produção do V8 em Dundee (Mopar Insiders/Reprodução)

Os sinais começaram com Tim Kuniskis, CEO da Ram, que já disse não descartar a volta do motor Hemi há cerca de um mês. Agora o Mopar Insiders apurou que a Stellantis confirmou a volta do motor V8 a partir de agosto já cumprindo as novas normas de emissões.

Ram/Divulgação

Tudo isso será possível uma vez que o governo Trump flexibilizou normas que tornam acessíveis a aplicação dos motores de grande deslocamento movidos a gasolina e agora, ao menos em parte, os motores V8 serão opção em muitos modelos das marcas Stellantis.

