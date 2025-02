Metade dos jovens nos EUA não quer comprar um carro nos EUA, diz pesquisa Pesquisa da Deloitte mostra que na faixa etária dos 18 aos 24 anos as caronas, aplicativos e transporte público são a melhor forma de se deslocar Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/01/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pouco mais da metade dos jovens entre 18 e 34 anos nos Estados Unidos não pensa em comprar um veículo próprio. A pesquisa — feita pela consultoria Deloitte com 1.000 jovens residentes nos EUA, sendo 286 jovens entre 18 e 34 anos — mostra que 56% não pensa em adquirir um veículo próprio para seus deslocamentos e prefere utilizar o transporte público, carona ou bicicletas, por exemplo. Outros 44% pensam em comprar um veículo próprio para os seus deslocamentos.

Mais da metade dos jovens nos EUA não quer comprar um carro próprio, diz pesquisa (imagens Freepik)

No entanto, a pesquisa feita pela consultoria considerou na amostragem uma maioria de pessoas que vivem em áreas urbanas dos Estados Unidos.

Mais da metade dos jovens nos EUA não quer comprar um carro próprio, diz pesquisa (imagens Freepik)

Esse dado se inverte conforme a faixa etária do pesquisado. Na faixa dos 35 aos 54 anos, 65% dos respondentes consideram comprar um carro próprio. Na faixa etária dos 55 anos ou mais, 89% dos respondentes consideram comprar um carro próprio e somente 11% dos norte-americanos não considera ter veículo próprio na garagem.

Mais da metade dos jovens nos EUA não quer comprar um carro próprio, diz pesquisa (imagens Freepik)

No universo dos 1.000 pesquisados pela Deloitte, só 17% são moradores de áreas rurais ou subúrbios. A grande maioria são moradores de grandes cidades norte-americanas como Nova York, Chicago e Los Angeles.

‌



Transporte público no Brasil (R7.com)

No entanto, apenas grandes cidades nos Estados Unidos contam com transporte público regular, como ônibus ou metrô. A grande maioria das cidades tem transporte somente nas áreas centrais, enquanto os subúrbios ou áreas rurais não contam com serviços de transporte.

Transito em SP (R7.com)

A pesquisa não considerou fatores como renda e entre os consideram comprar um carro não há dados mais precisos sobre que tipo de veículo comprariam para seus deslocamentos. Pesquisas recentes nos EUA também mostram que os consumidores consideram que o preço dos automóveis subiu além da possibilidade de renda da maioria das pessoas.

Por isso, para muitos, a compra de um carro é um desejo distante. Uma pesquisa recente do site Webmotors mostrou que 89% dos brasileiros gostariam de comprar um carro apesar do preço alto. A maioria compraria um veículo próprio se tivesse condições de adquirir o bem à vista ou mesmo financiado.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.