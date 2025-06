Mitsubishi Eclipse Cross 2026 ganha desconto de até R$ 24 mil para PCD; veja preços Modelo é o 24º SUV mais vendido do mercado e tem motor 1.5 turbo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/06/2025 - 18h00 (Atualizado em 04/06/2025 - 18h00 ) twitter

Mitsubishi/Divulgação

A Mitsubishi anunciou hoje uma série de descontos para os clientes PCD. Considerando a bonificação de fábrica o desconto pode chegar a até R$ 24 mil na compra do Eclipse Cross 2026. O utilitário esportivo vem equipado com motor 1.5 litro turbo de até 165 cv com tração dianteira. Veja os descontos.

Mitsubishi/Divulgação

Sob o capô, o SUV vem equipado com motor 1.5 litro turbo com 165 cv e 25,5 kgfm. A transmissão é automática de oito velocidades do tipo CVT.

Mitsubishi/Divulgação

No segmento dos SUVs médios, o Eclipse Cross está longe da liderança. Soma ao todo 3.441 unidades vendidas, 10 vezes menos que o líder de mercado Volkswagen T-Cross. Também fica bem atrás do Jeep Compass, que retomou a liderança do Toyota Corolla Cross com 5.689 unidades vendidas em maio. Veja os preços.

‌



Eclipse Cross Rush de R$ 173.990 e passa a ser negociado por R$ 149.990,

‌



Eclipse Cross HPE de R$ 189.990 passa a ser vendido por R$ 166.990

Eclipse Cross HPE Black de R$ 192.990 por R$ 169.690

‌



