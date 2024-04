Mitsubishi investirá R$ 4 bi para fazer nova L200 e SUVs híbridos

Alto contraste

HPE Automotores anunciou hoje um investimento de R$ 4 bilhões na fábrica de Catalão

A HPE Automotores anunciou hoje um investimento de R$ 4 bilhões na fábrica de Catalão, no estado de Goiás. A empresa que representa a Mitsubishi no país, já confirmou a produção da nova geração da pick-up L 200 em solo nacional. Mas o investimento não será apenas para fazer a nova utilitária.

A Mitsubishi também deve produzir dois novos cover com tecnologia híbrida. Um deles é o eclipse Cross que já está disponível com essa tecnologia em vários países além da nova geração do Mitsubishi Outlander. No caso deste SUV, que é de maior porte, algumas unidades já foram flagrados em teste no Brasil.

O investimento virá em boa hora. A Mitsubishi L 200, por exemplo é apenas a 10ª pick-up mais vendida do país. Foram 2.530 unidades comercializadas no primeiro trimestre. É 1/4 do volume da Toyota Hilux, pick-up líder em vendas e metade da rival Ford Ranger por exemplo.

Modelo ganhou uma ampla grade frontal com três repartições Modelo ganhou uma ampla grade frontal com três repartições (Mitsubishi/Divulgação)

“É um orgulho imenso trazer uma excelente notícia para a nossa marca no Brasil, em especial para a população da região de Catalão. Estamos no país há mais de 30 anos, 25 deles com nossa fábrica em Catalão. Somos a única marca no país a produzir picapes de tecnologia japonesa em solo nacional. Ao longo dos anos, nos firmamos como sinônimo de robustez e qualidade em todos os tipos de terrenos. Os próximos oito anos serão muito empolgantes para a nossa marca”, afirma Mauro Luis Correia, CEO da HPE Automotores.

Além de investimentos na planta de Catalão, Mitsubishi também anunciou que parte deste montante será destinado a investimentos, financiamento de pesquisas e treinamentos para adequação e capacitação dos 2.000 funcionários na fábrica brasileira.

Central multimídia é do tipo flutuante com conexão com Android e Apple CarPlay Central multimídia é do tipo flutuante com conexão com Android e Apple CarPlay (Mitsubishi/Divulgação)

“Os investimentos também proporcionarão mudanças muito benéficas para parte importante da força de trabalho na região de Catalão, cuja principal atividade econômica está na indústria automotiva. Por meio deles, teremos profissionais cada vez mais capacitados e aptos a se desenvolverem dentro de suas carreiras dentro desse segmento”, completa o executivo.