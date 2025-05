Motos BMW terão rastreador Ituran em parceria inédita Novidade foi anunciada durante o Festival Interlagos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/05/2025 - 12h00 (Atualizado em 29/05/2025 - 13h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Motos BMW terão rastreador Ituran em parceria inédita BMW/Divulgação

A Ituran Brasil e a BMW Motorrad anunciaram uma parceria. Os clientes BMW terão acesso ao serviço gratuito por 2 anos. Além do tradicional serviço de rastreador, a Ituran vai oferecer aos proprietários das motos BMW as funcionalidades de localização em tempo real, criação de cercas virtuais, visualização de histórico de rotas, mapa de calor com zonas de risco, notificações de revisões e manutenções e atendimento digital.

Motos BMW terão rastreador Ituran em parceria inédita BMW/Divulgação

“Para motocicletas novas, o cliente BMW Motorrad terá 24 meses de acesso ao serviço Ituran de forma gratuita, assumindo apenas o custo de aquisição e setup de R$ 350,00. Para os demais clientes BMW Motorrad, teremos condições especiais para que desfrutem da mesma experiência”, informa Matheus Pereira, CEO da BMW Motorrad no Brasil.

Motos BMW terão rastreador Ituran em parceria inédita BMW/Divulgação

“Estamos muito contentes com essa aliança e colaboração com a BMW Motorrad, que é referência de tecnologia e qualidade no segmento de duas rodas. Para nós, trata-se de uma parceria estratégica em um segmento com alta relevância”, afirma Amit Louzon, CEO da Ituran Brasil. Além do projeto ampliar a penetração da empresa no segmento, com o aumento da base de clientes motociclistas, Louzon reforça: “Essa é mais uma plataforma de inovação da Ituran Brasil, país que já representa hoje a principal fatia de crescimento global da companhia”.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.