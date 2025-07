Nada de Equinox: híbrido plugin da GM será o Captiva Versão combina motor 1.5 a gasolina e propulsor elétrico Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/07/2025 - 09h00 (Atualizado em 03/07/2025 - 09h00 ) twitter

Nada de Equinox: híbrido plugin da GM será o Captiva

A Chevrolet lançou o Equinox 1.5 turbo no Brasil que vem importado do México, SUV que teve versão híbrida anunciada em vários países. Mas no nosso caso, em que pese o crescimento das vendas de modelos híbridos plugin, a GM jamais confirmou essa versão. Agora, o mercado mexicano começou a comunicar a chegada do Captiva PHEV. Na verdade se trata do Starlight S, SUV médio e elétrico já confirmado no Brasil porém com conjunto híbrido plugin importado da China.

Nada de Equinox: híbrido plugin da GM será o Captiva

A GM do México já destaca o Captiva PHEV em uma versão bem completa com painel digital, piloto automático adaptativo e frenagem automática de emergência, câmeras 360, multimídia de 15 polegadas e rodas aro 18.

Nada de Equinox: híbrido plugin da GM será o Captiva

O mais interessante do Chevrolet Captiva PHEV desenvolvido pela SAIC-GM na China está no conjunto mecânico. Ele combina o motor 1.5 a gasolina aspirado de 106cv combinado com motor elétrico dianteiro que resulta em 204cv. Em seu mercado de origem o Captiva PHEV tem bateria de 9,5kwh ou 20kwh para uma autonomia de até 130km no ciclo chinês. Na ficha técnica o Starlight S é um SUV médio e tem 4,74m de comprimento com bons 2,80 m de entre-eixos graças ao seu projeto feito para o motor elétrico sendo um pouco maior que um Jeep Compass ou Toyota Corolla Cross.

Nada de Equinox: híbrido plugin da GM será o Captiva

Pode ser que o Captiva PHEV chegue ao Brasil também importado da China assim como o Chevrolet Spark EUV e Captiva EV? É provável. O nome Captiva também é forte por aqui bem como as vendas de SUVs híbridos plugáveis crescendo mês a mês com GWM Haval H6, BYD Song Pro/Plus além do Jaecoo 7 e os híbridos da Caoa Chery.

