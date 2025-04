NETA Auto reafirma que fica no Brasil e seguirá expansão CEO da empresa destaca que o país será fundamental para o grupo chinês Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/04/2025 - 11h30 (Atualizado em 08/04/2025 - 11h30 ) twitter

A NETA Auto estreou no ano passado e inaugurou sua primeira concessionária no país recentemente. Enquanto as vendas ainda não deslanchar, o grupo chinês está em dificuldades lá fora. As vendas caíram 98% em janeiro desse ano comparado com janeiro de 2024 após suspensões na produção em Tongxiang, China.

Enquanto isso a marca reafirmou seu compromisso com o mercado brasileiro. Em comunicado oficial, o CEO da holding, Fang Yunzhou, destacou a importância estratégica do Brasil para as operações da empresa fora da China.

“Em primeiro lugar, admitimos o período de reformas da matriz da NETA e ajustes organizacionais importantes, mas a empresa estava sempre pensando nas possíveis soluções para essas questões para garantir a continuidade e crescimento da operação. Agora, estamos próximos de anunciar que a NETA conta com novos investimentos e está no caminho da recuperação passo a passo. A NETA continuará operando e crescendo em seus mercados no exterior, chamado de overseas”, disse o CEO.

Os investimentos que Fang Yunzhou menciona foram de 215 milhões de dólares em crédito da Tailândia, que se somam aos 818,8 milhões de dólares recebidos em investimentos, cerca R$ 4,8 bilhões. Entretanto, no mercado chinês, a empresa acumulou cerca de 2,56 bilhões de dólares de prejuízo acumulado entre 2021 e 2023.

No Brasil, a atuação da NETA Auto começou em novembro de 2024 com a inauguração simultânea de pontos de venda em shoppings de cinco estados: São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraíba, Ceará e Espírito Santo. Em janeiro de 2025, foi aberta a primeira concessionária da marca no Rio de Janeiro. A empresa segue com a meta de estabelecer 30 concessionárias estratégicas no Brasil ainda este ano, com as próximas unidades previstas para Brasília, São Paulo e Manaus.

Atualmente, a marca está em processo de ampliação da rede de atendimento, com mais de 20 centros de serviços em construção, distribuídos por 13 estados. A previsão é que esses centros entrem em operação ainda no primeiro trimestre de 2025. Segundo o CEO, a NETA também busca oportunidades no mercado de frotas e promete anunciar em breve novas estratégias e políticas comerciais para impulsionar sua presença no país.

O portfólio nacional da NETA Auto inclui dois modelos 100% elétricos. O NETA AYA, SUV compacto, é oferecido nas versões Comfort e Luxury. Com motor de 95 cv e bateria de 40,7 kWh, o AYA tem autonomia de até 338 km (WLTP). Já o NETA X, SUV de porte médio, está disponível nas versões 500 e 500 Luxury, com motor de 163 cv e bateria de 64,14 kWh, alcançando até 410 km de autonomia (WLTP).

