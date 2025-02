Neta inaugura primeira concessionária no Brasil Marca escolheu o Rio de Janeiro como sede de sua primeira loja Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/01/2025 - 12h00 (Atualizado em 23/01/2025 - 12h05 ) twitter

NETA/Divulgação

A Neta inaugurou nesta semana na zona oeste do Rio de Janeiro sua primeira concessionária no Brasil. A Neta Potenza conta com estrutura de showroom, oficina e pós-vendas e promete iniciar a segunda fase de expansão da marca chinês do grupo Hozon por aqui. Atualmente a Neta comercializa os modelos Aya e X porém, até agora, só contavam com showroom em shoppings nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraíba, Ceará e Espírito Santo.

NETA/Divulgação

O Neta Aya e X serão vendidos em uma condição especial. Os 20 primeiros clientes da concessionária Fluminense poderão escolher um financiamento em condições diferenciadas com saldo em 24 meses e 60% de entrada com taxa zero de juros ou um bônus de até R$ 12 mil no veículo seminovo dado como parte do pagamento.

NETA/Divulgação

Os primeiros clientes que comprarem os modelos Aya ou X têm como condição especial a oferta gratuita de carregador portátil, carregador de parede de 7,5 kW/h e as cinco primeiras revisões de cortesia.

NETA/Divulgação

A Neta informou que está desenvolvendo ativamente canais de rede, com mais de 20 centros de atendimento em construção. Os centros de atendimento ao cliente começarão a operar ainda no primeiro trimestre e estarão localizados em 13 estados, que fornecerão serviços completos aos clientes. O objetivo da NETA Auto é estabelecer 30 concessionárias no Brasil ainda em 2025.

NETA/Divulgação

O Neta Aya é um compacto com motor de 95cv e 150Nm equipado com bateria de 40,7 kWh e autonomia de 263 km no ciclo PBEV do Inmetro. O Neta X é um SUV elétrico com motor de 163cv e 21Nm de torque com autonomia de 317 km nos testes do Inmetro.

