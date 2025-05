Para sobreviver, Nissan vai cortar 20 mil empregos e fechar 7 fábricas Reestruturação vai buscar lucratividade e demissões Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/05/2025 - 12h00 (Atualizado em 14/05/2025 - 12h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nova fábrica é a primeira exclusiva da Nissan no Brasil

A Nissan divulgou nesta semana um plano de reestruturação bem severo para manter a empresa competitiva. Após sucessivos resultados negativos a marca japonesa anunciou o plano “Re:Nissan” que nada mais é do que uma reestruturação, busca por lucratividade e corte de custos.

Nissan moderniza fábrica para produzir novo Kicks e futuro SUV Nissan/Divulgação

No caso da Nissan 20.00 postos de trabalho serão cortados ou 1 em cada 7 funcionários em nível global além de fechar sete fábricas nos próximos dois anos.

Fábrica da Nissan completa 9 anos

Duas dessas fábricas já estão praticamente certas: Kitakyushu, no sul do Japão, onde a Nissan produz baterias e também na Argentina onde a Nissan ainda produz a Frontier mas vai importar a picape para a região a partir do México.

Nissan Kicks em produção na cidade de Resende/RJ

Na China, a fábrica de Jiangsu também está na linha de possível fechamento. Por lá a Nissan já fez sucessos de outrora como o Livina e o Sentra, chamado de Sylphy que praticamente sucumbiu aos concorrentes locais.

‌



Nissan Kicks em produção na cidade de Resende/RJ

Até mesmo a aliança Renault Nissan está em crise. E antes da marca alcançar o plano de eletrificação ‘The Arc’ terá que buscar resultados positivos com o portfólio atual. Tanto é verdade que nos Estados Unidos os volumes de produção serão reduzidos em 25%.

Nissan Frontier terá produção encerrada na Argentina e será importada do México - Nissan/Divulgação

No último ano a Nissan vendeu 3,3 milhões de veículos com um resultado positivo de 420 milhões de euros o que corresponde a R$ 2,63 bilhões, mas esse número significa apenas 0,6% do faturamento da empresa.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.