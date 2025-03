Novo Nissan Kicks vai usar motor do Renault Kardian; entenda Nova geração usará plataforma CMF-B e chega este ano com um elemento que já conhecemos há um ano; o motor Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/03/2025 - 02h00 ) twitter

Nissan/Divulgação

A Nissan está preparando o lançamento da nova geração do Kicks no Brasil. Produzido em Resende (RJ), o novo SUV vai modernizar tudo o que conhecemos sobre o Kicks que é vendido no país há nove anos sem grandes mudanças.

No entanto, agora com a nova geração virá também um novo motor já conhecido: o motor 1.0 TCe do Renault Kardian.

Nova geração do Nissan Kicks tem preço divulgado nos EUA

Fruto de um investimento de R$ 2,8 bilhões na fábrica fluminense, a Nissan deve lançar o Kicks em meados deste ano. Executivos dizem que a mudança de plataforma exige ainda alguns ajustes antes da produção em massa começar.

Hoje o novo Kicks é produzido no México com o motor 2.0 aspirado MR20DD, mas certamente não estará disponível aqui. Executivos da Horse, fabricantes de motores que atendem a aliança Renault Nissan, dizem que esse mesmo propulsor irá equipar o futuro SUV fluminense por várias razões. O motor já está homologado para a plataforma CMF-B e também atende aos rigorosos padrões de emissões do Proconve L8.

Por aqui o motor 1.0 TCe tem 125 cv e 22,4 kgfm de torque, mas não se sabe qual tipo de câmbio será oferecido no Kicks. Nos Renault esse motor tem câmbio de dupla embreagem ou do tipo manual, opção que não será oferecida no Kicks.

E acima do Kicks, um novo produto

A plataforma CMF-B deve servir para a construção de mais um SUV de porte médio com produção no Rio de Janeiro. Gonzalo Ibarzábal, CEO da marca, confirmou recentemente em um evento que a Nissan terá “um novo SUV”, mas não trouxe mais detalhes sobre a novidade.

Nossas fontes internas da Nissan afirmam que não há estratégia para um veículo menor que o Kicks e sim para o segmento superior.

O Nissan Kicks vem sendo vendido no México e Estados Unidos desde março do ano passado. Em breve iremos conhecer a versão nacional, mas com motor 1.0 turboflex e não 2.0 aspirado como o modelo dos Estados Unidos.

