Oficial: veja os preços e versões do Nissan Kicks X-Play Modelo será oferecido em três versões, sempre com motor 1.6 litro de 113 cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/02/2025 - 13h32 (Atualizado em 11/02/2025 - 14h37 )

Marcos Camargo Jr. 11.02.2025

A Nissan revelou hoje os preços do Kicks X-Play, que entram como nova opção de entrada do SUV compacto a partir de R$ 117.990. O crossover será vendido em três versões, sempre com motor 1.6 litro aspirado de até 113 cv. É importante lembrar que o Kicks Play será mantido abaixo do novo Kicks.

Nissan Kicks Play Activ Plus - R$ 117.990

A versão mais barata vem equipada com seis airbags, controle de cruzeiro, regulagem elétrica dos retrovisores, banco do motorista com regulagem de altura, lanternas de LED, vidros elétricos, assistente de monitoramento da pressão dos pneus, assistente de partida em rampa, entre outros.

Nissan Kicks Play Sense - R$ 126.890

Além dos equipamentos da versão de entrada, acrescenta rodas de 17 polegadas, multimídia com tela de 7 polegadas com conexão com Android Auto e Apple CarPlay, rack de teto, entre outros.

Nissan Kicks Advance Plus - R$ 146.790

Já a configuração topo de gama traz multimídia de 8 polegadas, painel parcialmente digital de 7 polegadas, bancos de couro, chave presencial, entre outros. Além disso, essa opção conta com alerta de colisão frontal e assistente de frenagem.

Motorização

O Nissan Kicks Play segue com motor 1.6 HR16DE aspirado, que entrega até 113 cv com 15,2 kgfm de torque. A transmissão é automática do tipo CVT.

