Nissan Leaf resolve problema da autonomia em nova geração Motor está mais potente e mais eficiente abrindo mão do carregador ChaDeMo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/06/2025 - 15h51 (Atualizado em 17/06/2025 - 15h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Nissan foi pioneira no mercado de carros elétricos compactos e fez sucesso por vários anos com o Leaf. Mas o tempo passou, a concorrência chegou e a marca japonesa foi perdendo relevância nesse segmento.

Nissan Divulgação Nissan Divulgação

Agora a marca apresenta a terceira geração do Leaf que promete maior eficiência e promete ser bem competitiva em preço.Agora o Nissan Leaf 2026 é um SUV compacto ficando um pouco maior, com linhas mas arredondadas na carroceria e se destaca pelos números de autonomia, consumo e desempenho no geral.

Nissan Divulgação Nissan Divulgação

O novo Nissan Leaf 2026 chega com motor de 160kw ou 214cv, 10cv a mais que a geração anterior e com refrigeração líquida. A autonomia varia entre 417km e 488km com uma carga na bateria em suas três versões: Platinum, SV+ e S+. A motorização é a mesma independente da versão.O carregador do Leaf será oferecido em todas as versões porém com 7,1kwh compatível com um wallbox menos potente.

Nissan Divulgação Nissan Divulgação

A potência de carga rápida permitirá entrada de até 150kwh e uma recarga de 10 a 80% em 35 minutos, bem diferente do antigo padrão ChaDeMO disponível entre as marcas japonesas e hoje já caiu em desuso em favor do Type2.

‌



O que muda nas versões são basicamente baterias e itens de série. As de entrada tem multimídia de 14,3 polegadas, sistema Android Automotive (similar ao que a empresa desenvolveu para a Audi) e na S e S+ há duas telas de 12,3´´ com Android Auto e Apple CarPlay.

Nissan Divulgação Nissan Divulgação

A imprensa internacional especula que o Nissan Leaf 2026 terá preço partindo de US$ 28 mil, o que não é nenhuma pechincha mas nos Estados Unidos onde as vendas vão começar em outubro, não há carros chineses elétricos e baratos para concorrer com a Nissan. Mas na Europa onde ele também será lançado a história é bem diferente. Quem sabe tenhamos o novo Leaf também no Brasil em um segundo momento.

‌



Nissan Divulgação Nissan Divulgação

Histórico

O Nissan Leaf foi lançado em 2010 mostrando o futuro promissor para os carros elétricos e fez sucesso no Japão, Europa e vários países.

‌



No Brasil ele foi lançado em 2017 e mudou pouco até que em 2019 foi lançada uma nova geração que tinha 204 ou 214cv conforme a versão e autonomia prevista de 340km no ciclo EPA. Porém o padrão da época de um carregador ChaDeMO limitou o sucesso do Leaf. Após 2020, muitos carros chineses chegaram em vários mercados e o Leaf não era competitivo no preço nem na chance de fazer cargas rápidas em carregadores incompatíveis com a maioria dos carros que estavam chegando. Agora a Nissan quer reescrever sua história com a nova geração.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.