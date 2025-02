Nova BMW M3 Touring surge com 550cv na Europa Perua tem 20cv a mais e melhorias de chassi para melhorar a performance Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/01/2025 - 11h00 (Atualizado em 31/01/2025 - 11h26 ) twitter

BMW/Reprodução DANIEL KALISZ / RACE PROJECT/DANIEL KALISZ / RACE PROJECT

Em breve o público irá conhecer a nova BMW M3 CS Touring que teve mais detalhes revelados. A perua vem com motor S58 de seis cilindros em linha de 3.0 litros com duas turbinas e 550cv, ainda mais do que a Competition Touring. Essa potência é atingida em 6.250 rpm, com torque de 650 Nm, ou 66,3 kgfm, entre 2.750 e 5.950 rpm. A tração integral xDrive, em conjunto com o câmbio ZF-8HP, auxiliam o desempenho do modelo, que atinge os 100 km/h em 3,5 segundos.

BMW/Reprodução

Entre as melhorias no conjunto mecânico, estão o aumento da pressão de trabalho dos turbocompressores para 2,1 bar, além de ajustes específicos no gerenciamento eletrônico do motor. Adicionalmente, os coxins do motor têm o coeficiente elástico com maior rigidez, melhorando a conexão entre o powertrain e o chassi do veículo, aprimorando a responsividade dos movimentos do volante.

BMW/Reprodução

A tração integral também pode ter seu comportamento alterado. O modelo possui três modos, 4WD, modo normal da tração, 4WD Sport, que aumenta o torque transferido para o eixo traseiro, e 2WD, que deixa o modelo apenas com tração traseira, para a condução mais esportiva. Na parte externa, vários elementos são feitos em CFRP, ou plástico reforçado com fibra de carbono, para diminuir o peso e aumentar a resistência, como o capô, difusor dianteiro, entradas de ar do motor, capas dos espelhos retrovisores e difusor traseiro.

Internamente, o M3 CS Touring possui bancos conchas em carbono, além de paddle shifts em CRFP. Juntamente dos elementos externos, esses componentes ajudam a reduzir o peso em 15 kg quando comparado com o M3 Competition Touring com xDrive, além do opcional da barra de amarração dianteira para melhorar a rigidez torsional.

BMW/Reprodução

A produção será limitada, começando a ser entregue a partir de março de 2025 na Europa, Austrália, Japão e Coreia do Sul, entre outros. A edição especial será fabricada na mesma linha de produção das demais variantes do BMW M3 Sedan e BMW M3 Touring na fábrica do BMW Group em Munique. A novidade será apresentada durante a corrida de 12 horas de Bathurst, na Austrália e não deve ser vendida no Brasil.

