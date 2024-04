Nova Chevrolet Spin terá quatro versões: veja todos os preços

Alto contraste

A Chevrolet acaba de divulgar informações mais detalhadas, incluindo preços e versões, da Spin 2025. A minivan chegará reposicionada e repaginada ainda nesta semana. Serão 4 versões, com os acabamentos já conhecidos, porém com muitos equipamentos inéditos, especialmente de segurança e entretenimento.

Com o visual mais próximo da nova Chevrolet Montana, a Spin segue também a inspiração de outros produtos da marca, como a nova geração do Equinox. Apesar das evoluções, manterá o mesmo motor 1.8 aspirado, com opções de câmbio manual e automático.

Enquanto o lançamento deve ser feito ainda nesta semana, o R7-Autos Carros revela os conteúdos das quatro versões da nova Chevrolet Spin 2025.

Chevrolet Spin LT MT6 - R$ 119.990

A versão de entrada Chevrolet Spin LT MT6 vem equipada com seis airbags, cintos dianteiros com pré-tensionador, alerta de não afivelamento dos cintos, faróis e lanternas de LED, câmera de ré digital, painel digital de 8 polegadas, multimídia MyLink de 11 polegadas, OnStar com Wi-Fi, OTA e App, duas fileiras com bancos corrediços e rodas de 15 polegadas com calotas.

Chevrolet Spin LT AT6 - R$ 126.990

A Chevrolet Spin LT AT6 traz todos os equipamentos da versão de entrada, além de transmissão automática, controle de cruzeiro e dutos de ventilação traseiros.

Chevrolet Spin LTZ AT6 - R$ 137.990

Além dos equipamentos das configurações mais baratas, a Spin LTZ AT6 conta com sete lugares, volante com revestimento premium, bancos com revestimento híbrido, ar-condicionado digital, partida por botão, sensor de chuva, sensor crepuscular, sensor de estacionamento, computador de bordo e rodas de 16 polegadas de alumínio.

Chevrolet Spin Premier AT6 - R$ 144.990

Por fim, a versão topo de linha Spin Premier traz alerta de colisão, alerta de saída de faixa, alerta de ponto cego, frenagem automática de emergência, indicador de distância do carro à frente, carregador por indução, bancos com revestimento premium, grade frontal com detalhes cromados, rodas com acabamento usinado e rack de teto preto.

Motorização das versões

A Chevrolet irá manter o conhecido motor 1.8 litro flex de geração SPE/4 ECO, que entrega até 111 cv com torque de 17,7 kgfm, o qual passa a adotar um novo módulo de gerenciamento eletrônico, com o dobro da capacidade de processamento em comparação com o Tracker.

Segundo a fabricante, o modelo pode fazer 13,4 km/l na estrada e 10,5 km/l na cidade com gasolina. Já com etanol, faz 9,3 km/l na rodovia e 7,3 km/l no trecho urbano. O modelo ainda possui 4,42 m de comprimento, pesa 1,2 tonelada e tem mais de 500 kg de capacidade de carga.