Nova Fiat Toro Ultra 2025 agora tem motor T270 para custar menos Versões topo de linha agora tem transmissão de seis velocidades e tração apenas na dianteira Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/01/2025 - 16h07 (Atualizado em 27/01/2025 - 16h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fiat/Divulgação

A Toro Ultra volta a ser vendida com uma mudança importante no portfólio da Fiat. Todavia, a versão topo de linha perdeu motor diesel, transmissão automática de nove velocidades e tração integral e agora vem com motor T270, que perdeu os 185 cv e passa a ter 176 cv, além de ter câmbio automático de seis velocidades e tração apenas na dianteira. A picape será vendida por R$ 194.490.

Fiat/Divulgação

Assim como os Jeep Commander, Compass e Fiat Fastback Limited by Abarth perderam potência por conta de novas regras de emissões, a Fiat Toro Ultra 2025 também passa a ter motor 1.3 litro Turbo flex, que agora entrega 176 cv com 27,75 kgfm de torque. A transmissão é automática de seis posições.

Fiat/Divulgação

Em relação aos equipamentos, a Fiat Toro Ultra 2025 conta com rodas de 18 polegadas na cor preta, acabamento escurecido nas molduras em preto brilhante e novo emblema Ultra T270. Já por dentro ganhou bancos pretos em couro com costura em vermelho. Além disso, há uma capota marítima rígida e uma bolsa que acompanha a caçamba para facilitar o transporte de cargas.

Fiat/Divulgação

A versão topo de linha ainda conta com painel multimídia de 10,1”, ar-condicionado digital Dual Zone, sistema Fiat Connect////me, ferramenta de conectividade que oferece mais de 30 funcionalidades para melhorar a experiência de condução e interação do motorista com o veículo, além do sistema ADAS para frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa, farol alto automático, entre outros equipamentos.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.