Nova geração da Hilux terá esse visual e pode chegar em 2026 Picape média da Toyota deve chegar logo em 2026 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/07/2025 - 14h00 (Atualizado em 01/07/2025 - 14h00 )

Nova geração da Hilux terá esse visual e pode chegar em 2026 Cars_Secrets/Reprodução

A Toyota está preparando uma nova geração para a Hilux, líder de vendas em vários países, inclusive no Brasil. A Toyota é sempre muito discreta com suas novidades, mas o perfil Cars Secrets disse ter tido acesso a informações internas e revelou tudo em uma publicação no Instagram.

Nova geração da Hilux terá esse visual e pode chegar em 2026 Cars_Secrets/Reprodução

Nas imagens notamos uma evolução grande no design mais fluido e alinhado com os produtos atuais da Toyota como Prius, Land Cruiser Prado e até mesmo o Corolla que já tem lá fora um desenho que ainda não temos no Brasil.

Nova geração da Hilux terá esse visual e pode chegar em 2026 Cars_Secrets/Reprodução

Por dentro a picape da Toyota deve adotar um padrão de junção das telas ao estilo do que acontece no Land Cruiser Prado. Com isso, a nova geração da Hilux também deve trazer muitas novidades em conectividade.

Nova geração da Hilux terá esse visual e pode chegar em 2026 Cars_Secrets/Reprodução

Na motorização, ao menos no mercado asiático, o motor 2.8 litros turbodiesel estará mantido segundo o Cars Secrets. Porém devemos ter o motor tradicional acoplado a um sistema eletrificado de no mínimo 48V. Versões híbridas plugin também são esperadas. Na América do Sul a produção da Hilux está concentrada na Argentina.

