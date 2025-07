Nova geração do HB20 já está em testes pelo Brasil Com ganho de espaço interno e novo design, linha seguirá o caminho do Hyundai i20 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/07/2025 - 09h14 (Atualizado em 15/07/2025 - 09h15 ) twitter

Flagra HB20 Reprodução/Instagram/@placaverde

A geração do HB20 é esperada há alguns anos visto que a última modificação de plataforma do compacto é de 2019. Em 2022 ele recebeu suas últimas modificações e embora seja um dos modelos mais vendidos do mercado é natural que a Hyundai esteja preparando novidades. Depois de vários flagras na Coreia do Sul, desta vez o perfil Placa Verde registrou o carro no interior de São Paulo.

Várias novidades são esperadas para essa nova geração. A plataforma, vide o modelo sul-coreano, deve ser a mesma do i20 europeu. Conforme as imagens, podemos esperar maior espaço interno e porta-malas bem como um entre eixos alongado para o Hyundai HB20.

Na motorização devemos manter a família “Kappa”’com o três cilindros aspirado na faixa de 80cv ou turbo de 120cv com mínimas mudanças. Embora seja um motor relativamente antigo, tem recebido modificações ao longo do tempo, se enquadra nas regras atuais de emissões que são bem rigorosas e a versão turbinada traz injeção direta de combustível.

A Hyundai é sempre muito comedida ao falar sobre os seus lançamentos e não divulga nada até que o carro esteja realmente pronto. Conforme as imagens, em um modelo ainda muito camuflado podemos esperar que essa geração seja revelada somente no próximo ano.

