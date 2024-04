Nova geração do Nissan Kicks é revelada para chegar aqui em 2025

Alto contraste

A Nissan acaba de revelar nos Estados Unidos a nova geração do SUV compacto Kicks. Com formas mais robustas e convencionais, o crossover parece ter crescido de tamanho para estrear no mercado norte-americano ainda este ano. Sua estreia por aqui deverá ficar para 2025. O Nissan Kicks ficou com visual bem mais atual - a geração que conhecemos no Brasil estreou em 2016 e foi remodelada em 2021.

O Kicks ganha uma nova geração baseada na plataforma CMF-B já usada aqui pelo Renault Kardian e adota uma linguagem de design bem diferente com linhas horizontais na grade em efeito degradê. Nas laterais, linhas mais altas e um detalhe visual na coluna C.

Por dentro novo painel e duas telas digitais com 12 polegadas e conexões sem fio para celulares Apple e Android, novo volante, controles de ar condicionado e linhas de painel mais retilíneas. No entanto em versões de entrada não haverá tela grande além do acabamento ser mais simplificado.

Na lista de itens de série há seis airbags e controles de tração e estabilidade. Nas versões intermediárias terá o Safety Shield 360, com monitor de ponto cego, alerta de faixa, frenagem autônoma com detecção de pedestres e assistente de farol alto que é de LED. A versão topo terá ProPILOT Assist com controle de cruzeiro adaptativo.

Na motorização nada de motor híbrido. O Kicks nos EUA vai deixar de oferecer o 1.6 aspirado que já é mais potente que o “nosso” com 126cv para adotar o 2.0 aspirado de 143cv. Por aqui dificilmente esse propulsor estará disponível por regras de emissão. Devemos ter por aqui uma variação do motor 1.0 turbo na faixa dos 130cv e 20kgfm de torque. Ao menos será mais potente que o motor atual com 114cv e 15,5kgfm de torque.

Os detalhes serão conhecidos na próxima semana durante o Salão de Nova York quando o Nissan Kicks será revelado.