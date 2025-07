Nova Honda CB 650R 2026 estreia com embreagem eletrônica E-Clutch no Brasil Esportiva oferece câmbio com trocas sem uso de embreagem Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/07/2025 - 17h00 (Atualizado em 26/07/2025 - 17h00 ) twitter

Honda CB 650R 2026 Honda/Divulgação

A Honda apresentou a nova CB 650R 2026, que estreia no Brasil com o sistema E-Clutch, tecnologia que permite trocas de marcha sem o uso da embreagem, tornando a pilotagem mais prática tanto para iniciantes quanto para experientes. A naked é a primeira motocicleta da marca a adotar esse recurso e tem feito sucesso na Europa e EUA.

Honda CB 650R 2026 Honda/Divulgação

No visual a Honda CB 650R mantém o estilo “Neo Sports Café” com novos faróis em LED, nova lanterna e traseira mais alta e tanque de 15 litros.

Honda CB 650R 2026 Honda/Divulgação

Equipada com motor quatro cilindros em linha de 649 cm³, a CB 650R entrega 86,7 cv a 12.000 rpm e 5,8 kgfm de torque a 9.500 rpm, com câmbio de seis marchas e embreagem assistida/deslizante. O modelo também conta com controle de tração (HSTC) e está em conformidade com o Promot 5. Esse comando de tração também pode ser desligado ao gosto do piloto.

Honda CB 650R 2026 Honda/Divulgação

O câmbio E-Clutch usa sensores e atuadores para avançar ou reduzir de forma automática mas também permite o uso da embreagem se for do desejo do piloto. São seis marchas como de costume nessa categoria.

Na parte ciclística, o modelo mantém o chassi de aço tipo Diamond, suspensão dianteira invertida Showa SFF-BP de 41 mm e traseira monoshock ajustável. Os freios têm pinças dianteiras de quatro pistões com discos flutuantes de 310 mm, rodas aro 17” e pneus 120/70-ZR17 (dianteira) e 180/55-ZR17 (traseira).

Honda CB 650R 2026 Honda/Divulgação

O visual foi atualizado com novo farol, lanterna traseira em LED, tanque redesenhado e painel TFT colorido de 5 polegadas, com operação via seletor retroiluminado no punho esquerdo.

A CB 650R E-Clutch chega às lojas na segunda quinzena de agosto com preço sugerido de R$ 58.270 (base SP, sem frete e seguro). São três opções de cor: Cinza Fosco, Azul Perolizado e Vermelho Perolizado. A garantia é de 3 anos sem limite de quilometragem, com assistência Honda válida em seis países da América do Sul.

