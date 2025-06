Nova York dará incentivos para GM fazer novo V8 eficiente a gasolina Esse novo motor seria direcionado, claro, às picapes e SUVs e só será feito a partir de 2027 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/06/2025 - 10h44 (Atualizado em 03/06/2025 - 11h02 ) twitter

Nova York dará incentivos para GM fazer novo V8 eficiente a gasolina GM/Divulgação

A General Motors está investindo em sua fábrica de motores de Tonawanda, localizada em Buffalo, Nova York, para reviver a produção dos clássicos V8 a gasolina.

Nova York dará incentivos para GM fazer novo V8 eficiente a gasolina GM/Divulgação

GM apenas diz que fará uma nova geração de motores mais eficientes sem a indicação de que seria um V8 híbrido, por exemplo. Embora o grupo tenha voltado boa parte dos seus investimentos para modelos híbridos e elétricos com a plataforma Ultium e novas baterias, boa parte das suas vendas estão concentradas nos modelos a combustão.

Esse novo motor seria direcionado, claro, às picapes e SUVs e só será feito a partir de 2027, após um investimento de cerca de US$ 18 milhões que virão de incentivos do governo, que nos últimos anos tem avançado na direção contrária de reduzir o uso de motores potentes a combustível fóssil.

Nova York dará incentivos para GM fazer novo V8 eficiente a gasolina GM/Divulgação

Hoje, a General Motors tem motores V8 5,3 litros das picapes GMC (355cv e 52,9kgfm) e também o 6,2 V8 de 420cv e 63kgfm de torque, que era oferecido com destaque na linha do Camaro. Na linha Cadillac, o V8 tem 682cv e 90kgfm de torque.

‌



Há dois anos, a GM já havia confirmado um investimento de cerca de R$ 3,3 bilhões em Flint, no Michigan, para fazer componentes de uma nova geração de motores. Também em Nova York, outros R$ 68 bilhões em Rochester nas linhas de produção de sistemas de alimentação de motores e também em Defiance, no estado de Ohio, onde são fundidos os blocos em ferro e alumínio.

Nova York dará incentivos para GM fazer novo V8 eficiente a gasolina GM/Divulgação

Este é mais um passo da GM rumo à sobrevivência dos seus grandes motores V8 a gasolina que tem a preferência do público norte-americano e em breve saberemos mais sobre os produtos e especificações técnicas dos propulsores.

‌



