Novo Bronco Sport será chinês e terá base do Territory SUV será híbrido ou elétrico e derivado do modelo médio que é vendido no Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/07/2025 - 18h00 (Atualizado em 29/07/2025 - 18h00 )

A Ford apresentou os primeiros esboços oficiais do novo Bronco desenvolvido inicialmente para o mercado chinês. O SUV será o terceiro integrante da família global, sem relação direta com o Bronco Sport e o Bronco tradicional, produzidos no México e nos Estados Unidos. O desenho já havia sido revelado há meses mas agora a Ford torna “oficial” o desenho do carro a partir do mesmo estilo até hoje usado.

SUV Ford Bronco Sport na China Ford JMC Divulgação

A princípio o novo Bronco Sport será exclusivamente focado na China. O SUV dará um passo largo rumo à eletrificação. Tera uma uma híbrida do tipo EREV (veículo elétrico com extensor de autonomia a combustão) e outra totalmente elétrica (BEV). O projeto tem como base o Ford Equator, do qual deriva o Territory que temos aqui o Brasil com uma estrutura monobloco com suspensão traseira independente do tipo multilink.

SUV Ford Bronco Sport na China Ford JMC Divulgação

Visual quadrado mantido

Visualmente, o Bronco chinês mantém elementos de estilo semelhantes aos da linha americana, com faróis circulares full LED e assinatura visual em LED.

‌



SUV Ford Bronco Sport na China Ford JMC Divulgação

Esse estilo segue derivado do Bronco da década de 1960 o que explica seu sucesso. Um dos destaques é a frente sem grade convencional: o nome Bronco aparece iluminado sobre uma faixa espelhada. O modelo conta ainda com defletor de ar integrado ao capô, estepe na tampa do porta-malas com abertura lateral, barras no teto, vidros solares e elementos visuais reforçados, como protetores frontais e traseiros.

SUV Ford Bronco Sport na China Ford JMC Divulgação

Apesar das proporções sugerirem espaço para sete ocupantes, o novo Bronco será voltado para uso com cinco lugares, priorizando o volume de bagagem na traseira.

‌



Entre os recursos tecnológicos confirmados está o sistema “Off-road Road Book”, que permite criar e compartilhar rotas off-road entre os usuários por meio de uma rede integrada ao sistema de navegação.

Motor híbrido “EREV”

‌



Na configuração híbrida (EREV), o Bronco utiliza um motor a gasolina como gerador de energia, enquanto a tração é feita exclusivamente por dois motores elétricos. A bateria de 43 kWh garante 220 km de autonomia no modo 100% elétrico, com alcance combinado de até 1.220 km.

Novo Ford Bronco Sport chega ainda mais completo ABC do ABC

Já a versão totalmente elétrica contará com bateria de 105,4 kWh e autonomia estimada em 650 km no padrão local. A previsão é que o modelo seja lançado na China até o fim de 2025.

Por enquanto, não há informações sobre exportação para outros mercados.

