Novo Honda HR-V é flagrado no Brasil e chega em breve SUV compacto renovado deve vir antes do WR-V Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/03/2025 - 16h00 (Atualizado em 06/03/2025 - 16h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Placa Verde/Reprodução

Depois de renovar o City a Honda já prepara uma mudança significativa para o Honda HR-V. O modelo compacto deve ganhar o visual do modelo vendido no Japão e na Europa, uma vez que foi visto flagrado camuflado em uma rodovia em Sumaré, no interior paulista.

Pelo perfil da camuflagem se pode deduzir que o carro chega em breve já que o esforço para esconder as mudanças foi mínimo. É válido lembrar que no ano passado a marca anunciou um investimento de R$ 4,2 bilhões no país até 2030 para fazer novos modelos eletrificados, assim como lançar o novo WR-V que deve ficar para um momento posterior ao HR-V.

‌



Placa Verde/Reprodução

Nas imagens feitas pela página do Instagram Placa Verde é possível ver o Honda HR-V parcialmente camuflado. Todavia, o modelo terá mudanças conservadoras, basicamente em detalhes no para-choque e assinaturas luminosas. Além disso, o interior deve seguir com tela flutuante e painel digital.

Placa Verde/Reprodução

O Honda HR-V também deve manter os motores 1.5 litro aspirado com 126 cv e 15,8 kgfm de torque e 1.5 litro turbo de até 177 cv com 24,5 kgfm de torque. A transmissão deve se manter automática do tipo CVT em todas as versões.

‌



O Honda HR-V teve mais de 50 mil unidades vendidas só no ano passado e vem em uma crescente mesmo quase três anos após seu relançamento. Apenas neste ano, a marca vendeu mais de 4,2 mil unidades do crossover, que tem preços entre R$ 156,1 mil e R$ 204,2 mil com a opção Touring de motor 1.5 turbo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.