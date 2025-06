Novo Honda HR-V estreia em breve e quer a liderança do T-Cross SUV compacto terá nova grade e detalhes na traseira Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/06/2025 - 10h00 (Atualizado em 05/06/2025 - 10h00 ) twitter

A Honda prepara uma novidade para o segmento dos SUVs compactos que promete dar trabalho para a concorrência. Já registrado no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual), o novo HR-V deve trazer novos recursos e visual aprimorado. A intenção é clara: dar trabalho para o Volkswagen T-Cross que em maio vendeu 9.410 unidades enquanto o Honda veio na sequência com 6.406.

O Honda HR-V foi o SUv compacto que mais cresceu nas vendas no último ano e deve receber logo um facelift dianteiro e equipamentos inéditos. Esse novo visual já existe na Ásia e na Europa.

Honda/Divulgação O Mecanico

No HR-V há uma nova grade filetada de aspecto mais elegante na dianteira. Na traseira, uma nova assinatura luminosa e uma moldura sobre a lanterna dão um tom de mudança. No restante o HR-V deve permanecer igual.

No mercado europeu o novo Honda HR-V tem câmera 360° e também um novo assistente chamado Traffic Jam Assist que trabalha com o ACC e mantém o carro na faixa. Hoje o HR-V tem controle de Cruzeiro adaptativo dentro do Honda Sensing mas não traz esse recurso.

Honda/Divulgação O Mecanico

O sistema híbrido não foi registrado no país ao que tudo indica. Mesmo com a reestilização os motores da Honda não devem mudar: o HR-V EX e EXL tem o motor da linha City que é um motor 1.5 aspirado de 126 cv e 15,8 kgfm, combinado com transmissão automática do tipo CVT. As versões Advance e Touring contam com a versão turbinada 1.5 de 177 cv e 24,5 kgfm com a mesma transmissão.

