Novo Peugeot 2008 está perto de estrear e circula sem disfarces (Peugeot/Reprodução)

A Peugeot já está bem perto da estreia da nova geração do Peugeot 2008, SUv compacto feito sobre a plataforma CMP porém com nível de sofisticação diferente dos modelos da Citroën, outra marca do grupo Stellantis.

O flagra do site Motor1 Argentina mostra o carro circulando quase sem disfarces além do logotipo coberto. O visual do Peugeot 2008 seguirá em tudo o padrão europeu. A nova grade, a traseira, o novo logotipo do Leão e o interior renovado.

Novo Peugeot 2008 está perto de estrear e circula sem disfarces (Motor1 Argentina/Reprodução)

Por dentro o estilo do carro remete aos atuais modelos da Peugeot. Há uma nova tela multimídia de 20 polegadas e painel digital do mesmo tamanho com projeção 3D.

Novo Peugeot 2008 está perto de estrear e circula sem disfarces (Peugeot/Reprodução)

A grade novidade do Peugeot 2008 será o motor 1.0 turbo de 130cv e 20kgfm de torque já usado no Fiat Pulse, Strada, Fastback e Citroën C3 Aircross.





