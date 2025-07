Novo Tiggo 8 é registrado na China e muda por completo Modelo mantém motor 1.5 mas ganha sistema elétrico mais eficiente Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/07/2025 - 14h00 (Atualizado em 17/07/2025 - 14h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chery Fulwin T8 L Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China (MIIT)/Reprodução

A Caoa Chery vende no Brasil a dupla Tiggo 7 e 8. Mas, o SUV maior acaba de receber um registro de patente que mostra novo design e inovações no sistema híbrido que irá se “descolar” da versão atual que, aliás, foi atualizada no começo desse ano.

O Tiggo 8 chinês foi registrado no Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, como Chery Fulwin T8 L.

RESUMO DA NOTÍCIA O novo Tiggo 8 foi registrado na China e apresenta um design renovado.

O modelo agora conta com um sistema híbrido mais eficiente, chamado C-DM.

Ele mantém o motor 1.5 Turbo com 156cv, combinando com um motor elétrico de 143cv.

Com essas mudanças, o Tiggo 8 chinês se torna mais avançado em relação à versão disponível no Brasil. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Chery Fulwin T8 L Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China (MIIT)/Reprodução

O SUV médio tem 4,731 m de comprimento, 1,880 m de largura, 1,708 m de altura e distância entre-eixos de 2,825 m, mantendo as linhas mais fluidas usadas por várias marcas na China, inspirando os veículos nos novos modelos elétricos.

Em prol da eficiência, o Chery Fullwin T8 L exibe faróis duplos full LED, maçanetas embutidas e uma carroceria bem fluida. Vale notar o emblema “C-DM” que é um sistema híbrido plugin aprimorado e já usado em alguns carros como o Jaecoo 7, comercializado aqui sem o aval da Caoa.

‌



O motor do sistema C-DM combina o conhecido motor 1.5 Turbo a gasolina de 156cv e um motor elétrico de 143 cavalos. A velocidade máxima é de 180 km/h e consumo de 76,3 km/l na equivalência com o motor a combustão.

Dessa forma, a partir do lançamento do Tiggo 8 chinês o “nosso” SUV ficará desatualizado em relação ao modelo chinês.

‌



NOVO TIGGO 8 PRO PHEV: vai superar Song Plus Premium e Haval H6? VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.