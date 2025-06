Novo Volkswagen Jetta GLI já roda em testes no Brasil Sedã esportivo terá nova dianteira, traseira, itens inéditos e manterá motor 2.0 TSI Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/06/2025 - 11h46 (Atualizado em 27/06/2025 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novo Volkswagen Jetta GLI Placa Verde/Reprodução

Um dos carros mais aguardados da linha esportiva da Volkswagen do Brasil é o Golf GTI e o Jetta GLI, ambos confirmados para esse ano. Agora as primeiras imagens revelam que a VW já testa o GLI no país conforme mostra o flagra do perfil Placa Verde, que é especializado em novidades.

Novo Volkswagen Jetta GLI Placa Verde/Reprodução

Embora o carro não receba nenhuma adaptação para o nosso mercado (é fabricado no México), há novidades estéticas que a marca quer destacar como a nova dianteira, parahoques, grade estilo colmeia e um friso vermelho seguindo exatamente as linhas do Jetta GLI norteamericano e vendido também em vários países da região.

Novo Volkswagen Jetta GLI Volkswagen/Divulgação

Na traseira, as mudanças serão mais sutis com lanternas em LED, emblemas novos e parachoques modificados.

Novo Volkswagen Jetta GLI Volkswagen/Divulgação

Por dentro a mudança estará em um alinhamento com os produtos mais recentes da Volkswagen. Entra em cena a multimídia de 10 polegadas, novidades estéticas e de conforto como ar condicionado dual zone digital.

‌



Novo Volkswagen Jetta GLI Volkswagen/Divulgação

Fora do Brasil, o Jetta GLI tem o conhecido motor 2.0 turbo TSI a gasolina de 231cv e 35kgfm de torque cobinado com câmbio DSG automatizado de dupla embreagem de 7 marchas. O preço ainda não divulgado.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.