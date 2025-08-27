Novo Volkswagen T-Roc antecipa futuro do Nivus e T-Cross SUV cupê antecipa novidades que a Volkwagen terá no Brasil dentro de pouco tempo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/08/2025 - 19h44 (Atualizado em 27/08/2025 - 19h44 ) twitter

Volkswagen T-Roc Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen acaba de mostrar na Europa o novo T-Roc. Feito sobre a plataforma MQB37, o T-Roc é um SUV compacto com perfil cupê similar ao que temos no Nivus brasileiro. A estreia do T-Roc 2026 antecipa linhas de design que a Volkswagen já introduziu aqui com o Tera e o motor híbrido leve de 48V que devemos ter aqui em breve.

Volkswagen T-Roc Volkswagen/Divulgação

O T-Roc tem linhas compactas e estries motor 1.5 TSI EVO de 116 ou de 150cv e 25,5kgfm associado ao sistema híbrido leve de 48V. Segundo a VW em 2026 chega o 2.0 TSI de 190cv também com sistema híbrido 48V.

Volkswagen T-Roc Volkswagen/Divulgação

Bem conectado, o Volkswagen T-Roc tem a nova identidade de design com faróis ovalados, traseira de lanternas mais amplas e conectadas e interior com painel digital e maior tela multimídia flutuante.

Volkswagen T-Roc Volkswagen/Divulgação

O CEO da Volkswagen Thomas Schäfer disse recentemente que o sistema híbrido inevitavelmente será produzido na América do Sul. O executivo mencionou que o T-Roc é produzido por aqui o que pode ter sido uma “confusão proposital” uma vez que esse já é o projeto em desenvolvido fruto dos investimentos que a marca anunciou ano passado.

Volkswagen T-Roc Volkswagen/Divulgação

Há especulações de que tanto o Nivus quanto o T-Cross recebam o sistema híbrido leve 48V associado aos motores 1.0 e 1.5 TSI agora “Evo” com motor/gerador e bateria pequena para reduzir consumo e emissões.

SERÁ QUE O VOLKSWAGEN T-ROC vai ser lançado no Brasil? Vai suceder o Nivus por aqui?

