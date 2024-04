Novos ônibus elétricos da ANKAI já estão em homologação com a SPTrans Marca do grupo SHC quer entrar no segmento de ônibus elétricos a bateria em SP

Alto contraste

A+

A-

O Grupo SHC anunciou hoje em São Paulo o lançamento da nova marca de veículos elétricos no Brasil, a Ankai. Com foco na produção de ônibus totalmente elétricos a marca desembarca com 4 modelos diferentes de ônibus, para atender as diferentes aplicações urbanas. Segundo o R7-Autos Carros apurou, estes ônibus já estão em processo de homologação com a SPTrans, órgão municipal que regulamenta o transporte coletivo na capital paulista.

A ANKAI chinesa será representada no Brasil pela SHC do empresário Sérgio Habib oferece modelos como o microônibus de 6 metros, mini de 8 metros, midi de 10 metros e urbano de 12 metros com construção em monobloco, com autonomia de 250 a 350km, dependendo da solicitação feita por cada cliente.

Como estimativa da própria SPTrans, um ônibus roda em média 180 quilômetros por dia na capital paulista. “Trouxemos os primeiros modelos 100% elétricos da JAC Motors em 2019, e imediatamente assumimos a liderança nas vendas de caminhões 100% elétricos, que são vistos corriqueiramente nos grandes centros urbanos do Brasil. Temos exatos 87% de todas as vendas realizadas de 2020 a 2023. E é também apoiada nessa vocação urbana que resolvemos investir nos ônibus 100% elétricos da Ankai”, explica o presidente do Grupo SHC e da Ankai do Brasil, Sergio Habib.

Modelos disponíveis Segundo a ANKAI, os ônibus chegarão ao Brasil sob demanda. Após a encomenda a fábrica localizada em Anhui, sede da Jac Motors, entregará o pedido no Brasil em até cinco meses.

A capacidade da ANKAI na China é de produção de até 20.000 veículos por ano sendo que em São Paulo, por exemplo, estima-se que a prefeitura irá adquirir 2,4 mil unidades de ônibus elétricos neste ano. Segundo a lei 16.802, a troca dos ônibus diesel prevê um cronograma de aquisição apenas de ônibus elétricos sendo que 20% da frota será substituída neste ano.

Bateria e motorização

Os ônibus da ANKAI terão motor elétrico de 252 a 333cv com autonomia de até 350km alimentados por baterias de íon-lítio da CATL com sistema de regeneração que são instaladas em locais isolados do compartimento de passageiros, sendo nas laterais ou no teto. Os motores elétricos de acionamento síncrono de ímã permanente sao fornecidos pela marca Dana, a caixa de direção é eletro-hidráulica da Bosch, ar-condicionado é da Valeo e da Songz. Já o módulo ABS e sistema pneumático de suspensão é da Wabco.

Versões de ônibus apresentados pela ANKAI

OE-6 (Micro, 6 metros) - 190 kW (258 cv) de potência e 1.900 Nm (193,9 kgfm) de torque máximo. A bateria pode ser oferecida de 141 kWh a 210 kWh de capacidade máxima de carga.

OE-8 (Mini, 8 m) - 200 kW (272 cv) de potência e 2.500 Nm (255,1 kgfm) de torque máximo. A bateria pode ser oferecida de 210,6 kWh a 282 kWh de capacidade máxima de carga.

OE-10 (Midi, 10 m) - 245 kW (333 cv) de potência e 3.329 Nm (339,7 kgfm) de torque máximo. A bateria pode ser oferecida de 281,9 kWh a 338,4 kWh de capacidade máxima de carga.

OE-12 (Urbano, 12 m) - 245 kW (333 cv) de potência e 3.329 Nm (339,7 kgfm) de torque máximo. A bateria pode ser oferecida de 300,8 kWh a 422,9 kWh de capacidade máxima de carga.