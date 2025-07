Oficial: GM lança Onix e Tracker 100 anos Onix será vendido na opção de entrada com câmbio manual e no SUV será baseado na Premier topo de linha Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/07/2025 - 12h00 (Atualizado em 25/07/2025 - 12h00 ) twitter

Chevrolet Onix 100 Anos Chevrolet/Reprodução

Durante o evento de lançamento do novo Tracker a Chevrolet revelou o conteúdo exclusivo da versão 100 anos. Agora em um novo comunicado a GM diz que a venda do SUV e do compacto já estão disponíveis na rede. O R7-Autos Carros já viu ao vivo o Tracker mas faltavam imagens do Onix que tem um posicionamento bem distinto do SUV que é um topo de linha.

Chevrolet Onix 100 Anos Chevrolet/Reprodução

Onix 100 Anos: versão de entrada

Baseada na versão 1.0 MT, a edição comemorativa do Onix se destaca pelo visual diferenciado na cor e itens de acabamento diferente do Tracker que é baseado no modelo Premier com câmbio automático. Pelo preço sugerido de R$ 104.490 — R$ 1.500 a mais que a configuração de entrada —, o hatch traz rodas de liga leve de 16 polegadas com acabamento escurecido, faróis com máscara negra, gravata Chevrolet preta e pintura exclusiva Azul Boreal que é um tom mais fechado.

Chevrolet Onix 100 Anos Chevrolet/Reprodução

No interior, os bancos têm revestimento híbrido (tecido e material sintético) e a cabine adota acabamento escurecido. O pacote de série segue o mesmo da versão de entrada, com seis airbags, central MyLink com tela de 11”, ar-condicionado, direção elétrica, retrovisores com ajuste elétrico e volante multifuncional. O motor é o 1.0 aspirado de até 82 cv, com câmbio manual de seis marchas.

Chevrolet Onix 100 Anos Chevrolet/Reprodução

Tracker 100 Anos: versão topo de linha

No caso do SUV, a série especial toma como base a versão Premier e terá só 1.000 unidades produzidas. Com preço de R$ 190.590 — R$ 1.000 acima da configuração original Premier —, o Tracker 100 Anos preserva o motor 1.2 turbo com injeção direta de 141 cv e 22,9 kgfm, além do câmbio automático de seis marchas.

Chevrolet Tracker 2026 Marcos Camargo Jr 15.07.2025

O conjunto inclui painel digital de 8”, central multimídia MyLink de 11”, teto solar panorâmico, carregador por indução, Wi-Fi nativo, sensores com função de estacionamento automático e assistentes de condução.

Chevrolet Tracker 2026 Marcos Camargo Jr 15.07.2025

O visual exclusivo inclui pintura Azul Noronha, rodas de 17” com design próprio, emblemas escurecidos e rack de teto preto. O interior também adota acabamento escurecido, reforçando a proposta premium da edição.

Chevrolet Tracker 2026 Marcos Camargo Jr 15.07.2025

GM MUDA MOTOR DO TRACKER E ONIX 2026: correia nova resolve? VEJA O VÍDEO!

