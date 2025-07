GM divulga imagens do “SUV do Onix” que será feito em Gravataí Concorrente do Pulse, Kardian e Tera é confirmado pela Chevrolet Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/07/2025 - 17h47 (Atualizado em 21/07/2025 - 17h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

GM divulga imagens do “SUV do Onix” que será feito em Gravataí Chevrolet/Divulgação

A fábrica da General Motors em Gravataí está completando 25 anos e ao longo do vídeo em que a marca relembra a trajetória de modelos de sucesso as primeiras imagens do novo SUV compacto foram reveladas. O SUV será concorrente do Volkswagen Tera, Renault Kardian e Fiat Pulse e pode vir a suceder o Onix no futuro.

GM divulga imagens do “SUV do Onix” que será feito em Gravataí Chevrolet/Divulgação

Nas imagens os primeiros traços desse novo produto foram revelados. Trata-se de um compacto com porte elevado, linha de grade avançada com logotipo da Chevrolet pronunciado e DRL, faróis e luzes de neblina em LED.

GM divulga imagens do “SUV do Onix” que será feito em Gravataí Chevrolet/Divulgação

Na traseira linha horizontal também em LED, um defletor de ar destacado e porte elevado, características comuns desses produtos também estarão presentes no Chevrolet.

GM divulga imagens do “SUV do Onix” que será feito em Gravataí Chevrolet/Divulgação

Feito em Gravataí, o novo produto vai usar o projeto da plataforma GEM mas deve ter medidas e altura ampliados. Na motorização não deve haver mudança no Ecotec CSS Prime 1.0 turbo de 115/121cv e 18,9kgfm de torque combinado com câmbio automático de seis marchas e possivelmente deve estrear o sistema híbrido leve já anunciado pela GM ano passado mas que até agora não aconteceu.

‌



NOVO TRACKER 2026 REVELADO! Mudanças ao vivo no SUV mais vendido da GM. VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.