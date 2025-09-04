Omoda 5 híbrido estreia no Brasil em breve Modelo será oferecido em quatro opções de cores Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/09/2025 - 22h00 (Atualizado em 03/09/2025 - 22h00 ) twitter

A OMODA & JAECOO confirmou a chegada do Omoda 5 híbrido ao mercado brasileiro ainda no último trimestre deste ano. Este será o primeiro modelo híbrido da marca no país (a versão elétrica já é vendida) e será disponibilizado em quatro combinações de cores: Branco Arctic (com opção de teto preto), Prata Alya (com teto preto), Preto Andromeda e Cinza Centaurus.

Marcos Camargo Jr

O R7-Autos Carros apurou junto a fontes da marca que a estreia do OMODA 5 será feita ainda nas próximas semanas. Tambem apuramos que o SUV terá um sistema de propulsão com um motor a combustão 1.5 turbo e um motor elétrico, sem necessidade de recarga externa, com potência combinada de 203 cv e consumo superior a 20 km/l. O veículo, que se posiciona como um SUV-coupé moderno, compete com modelos como o Corolla Cross, e terá um preço estimado entre R$ 185.000 e R$ 200.000.

O SUV será o primeiro modelo híbrido da OMODA no Brasil e traz elementos de design característicos da marca, como a grade frontal integrada com padrão em matriz de pontos e iluminação diurna em formato de lâmina. O perfil lateral tem formato coupé e a traseira inclui spoiler de camada dupla.

Omoda HEV e 7 PHEV Marcos Camargo Jr. 06.08.2025

A Omoda & Jaecoo lançou sua rede de concessionárias no Brasil com um total de 50 lojas em operação, distribuídas em 17 estados do país, com planos de expandir a rede para até 70 ou 80 concessionárias até o final de 2025 e cerca de 150 até 2028.

