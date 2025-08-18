Toyota Corolla Cross já foi reestilizado na Europa e fica diferente da versão nacional Versão esportiva tem grade diferente do modelo vendido no Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 18/08/2025 - 16h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Toyota Corolla Cross europeu Toyota/Divulgação

Após apresentar o Corolla Cross no primeiro semestre deste ano, a Toyota começou a vender o SUV para os europeus com preço a partir de 39.990 euros, aproximadamente, R$ 220 mil, o que o torna mais caro do que o modelo brasileiro, negociado por R$ 182.99. Além do preço, a versão esportiva tem uma grade diferente do utilitário fabricado em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Toyota Corolla Cross europeu Toyota/Divulgação

A versão GR-Sport do Toyota Corolla Cross europeu tem uma grade convencional de grande porte, mas segue com os mesmos faróis dianteiros e lanternas traseiras do brasileiro. Já as configurações híbridas têm desenho igual ao modelo vendido por aqui. O interior diferente do brasileiro pode ter painel de instrumentos de 7 ou 10 polegadas, já a central multimídia é de 10 polegadas como o nacional.

Toyota Corolla Cross europeu Toyota/Divulgação

Sob o capô, o modelo é vendido sempre com sistema híbrido com motor 1.8 litro a gasolina de até 140 cv e 16,6 kgfm de torque ou com propulsor 2.0 litros a gasolina de até 175 cv com 20,9 kgfm de torque. Vale lembrar que, na versão híbrida, o sistema europeu é mais evoluído na parte elétrica, deixando o SUV com mais potência do que a versão oferecida no Brasil.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.