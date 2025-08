Omoda confirma dois novos SUVs híbridos no Brasil para setembro Ambos terão a pré-venda iniciada em breve e já foram apresentados no Festival Interlagos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/08/2025 - 10h00 (Atualizado em 06/08/2025 - 10h00 ) twitter

Omoda HEV e 7 PHEV Marcos Camargo Jr. 06.08.2025

A Omoda & Jaecoo, marcas do grupo Chery, anunciou que vai lançar dois novos modelos híbridos no Brasil na segunda quinzena de setembro: o Omoda 5 HEV, com sistema híbrido convencional, e o Omoda 7 PHEV, um SUV plug-in de porte maior. Ambos terão a pré-venda iniciada em breve e já foram apresentados no Festival Interlagos. Com a dupla, a Omoda & Jaecoo amplia a ofensiva de SUvs eletrificados para acelerar a concorrência com BYD Song Plus, Haval H6 e os próprios Chery Tiggo 7 e 8 PHEV vendidos pela Caoa.

Omoda HEV e 7 PHEV Marcos Camargo Jr. 06.08.2025

Mesmo com apenas cinco meses de operação no país, hoje o Omoda 5 e o híbrido plug-in Jaecoo 7 já aparecem em seus respectivos o segmentos com destaque. Hoje a Omoda & Jaecoo contam com 40 lojas distribuídas por 17 estados.

Omoda HEV e 7 PHEV Marcos Camargo Jr. 06.08.2025

Sobre o Omoda HEV e 7 PHEV

Os carros da linha Omoda trazem o design fluido chamado de “art in Motion” com grade esculpida e proposta de conectividade. O Omoda 5 HEV será uma variação híbrida do SUV-cupê já vendido no Brasil que hoje é apenas elétrico. O Omoda 5 HEV vem com motor 1.5 turbo e sistema elétrico (híbrido puro), com 203 cv de potência e 31 kgfm de torque. Aqui o alvo é o Toyota Corolla Cross HEV, líder de vendas entre os modelos médios e também o GAC GS4.

Omoda HEV e 7 PHEV Marcos Camargo Jr. 06.08.2025

O Omoda 7 PHEV estreia como o maior SUV da marca medindo 4,62 metros de comprimento e conjunto mecânico compartilhado com o Jaecoo 7 e “primo” do Tiggo 7 PHEV. São 339 cv de potência combinada e 52 kgfm de torque, gerados por um motor 1.5 turbo, motor elétrico e bateria de 18,3 kWh. Nesse caso será concorrente do BYD Song Plus e do GWM Haval H6.

