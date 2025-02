Chery já tem SUV para brigar com Palisade Exeed VX tem até 1300km de autonomia e 456cv em um conjunto híbrido Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/02/2025 - 11h00 (Atualizado em 10/02/2025 - 11h28 ) twitter

CarNewsChina/Reprodução

Os SUVs de grande porte também recebem atenção das marcas chinesas e nesta semana a Exeed, divisão da Chery International, apresentou o modelo VX. O SUV híbrido tem porte de produtos como o Hyundai Palisade, Kia Telluride, Land Rover Discovery e o Jeep Grand Cherokee.

CarNewsChina/Reprodução

Na China, além do Palisade, a novidade da Chery mira o Wey Lanshan da GWM, Li L8 e Aito M7 da Huawei.

CarNewsChina/Reprodução

Com preços entre US$ 26,6 mil e US$ 32,2 mil, algo como R$ 160 e R$ 190 mil, o VX tem 5,01m de comprimento, 1,94m de largura e 1,80m de altura sendo ainda maior que os Exeed atuais ou Tiggo 8 para efeito de comparação. O peso é de 2.280kg.

CarNewsChina/Reprodução

Por fora, o Exeed VX traz linhas retas com grade ampla, bem como as lanternas afiladas e um perfil refinado de certa forma inspirado em modelos das linhas Ford, Chevrolet e Jeep como Wagoneer, Explorer e Suburban.

CarNewsChina/Reprodução

Na motorização o Exeed VX combina um conhecido motor 1.5 a gasolina turbo quatro cilindros com 154cv combinado com outros dois elétricos que somam ao todo 456cv. O alcance elétrico é de 143km no modo elétrico e a autonomia em torno de 1300km com um tanque de combustível.

