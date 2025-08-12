Onix de entrada entra no programa Carro Sustentável com desconto de R$ 3 mil
Desconto vale na versão de entrada que fica mais em conta
A General Motors anunciou os preços da linha 2026 do Chevrolet Onix, já com o desconto de IPI do programa federal Carro Sustentável. A versão de entrada 1.0 MT passou de R$ 102.990 para R$ 99.990 recebendo um desconto de R$ 3 mil, bem inferior aos concorrentes diretos. Na linha 2026, a edição especial “100 Anos” tem preço sugerido de R$ 104.990 e é baseada na versão básica com motor aspirado.
Novidades da linha 2026 O Chevrolet Onix recebeu alterações no design, incluindo novos faróis full LED, grade redesenhada, para-choques revistos e outros ajustes externos. No interior, há painel de instrumentos digital de 8 polegadas, central multimídia MyLink com tela de 11” e modificações no acabamento, console e painel.
A GM destacou a durabilidade do motor com corrente de comando, que reduz atrito, gera funcionamento mais silencioso e menor custo de manutenção. A marca também alertou para problemas causados pelo uso de lubrificantes fora das especificações, seja por adulteração, falsificação ou escolha inadequada de óleo.
Chevrolet Onix e Onix Plus 2026 – Preços sugeridos(Base São Paulo, sem frete)Hatch • Onix 1.0 MT – R$ 99.990 (antes R$ 102.990) • Onix 100 Anos – R$ 104.990 • Onix Turbo MT – R$ 107.290 • Onix AT – R$ 112.290 • Onix LT Turbo AT – R$ 118.290 • Onix LTZ Turbo AT – R$ 123.490 • Onix Premier Turbo AT – R$ 129.190 • Onix RS Turbo AT – R$ 130.190
Sedã • Onix Plus 1.0 MT – R$ 106.790 • Onix Plus Turbo MT – R$ 113.990 • Onix Plus AT – R$ 118.990 • Onix Plus LT Turbo AT – R$ 123.990 • Onix Plus LTZ Turbo AT – R$ 129.990 • Onix Plus Premier Turbo AT – R$ 136.490
