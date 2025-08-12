Logo R7.com
Onix de entrada entra no programa Carro Sustentável com desconto de R$ 3 mil

Desconto vale na versão de entrada que fica mais em conta

Autos Carros|Marcos Camargo Jr

Chevrolet Onix News Motor

A General Motors anunciou os preços da linha 2026 do Chevrolet Onix, já com o desconto de IPI do programa federal Carro Sustentável. A versão de entrada 1.0 MT passou de R$ 102.990 para R$ 99.990 recebendo um desconto de R$ 3 mil, bem inferior aos concorrentes diretos. Na linha 2026, a edição especial “100 Anos” tem preço sugerido de R$ 104.990 e é baseada na versão básica com motor aspirado.

Chevrolet Onix 2026 Marcos Camargo Jr 11.08.2025

Novidades da linha 2026 O Chevrolet Onix recebeu alterações no design, incluindo novos faróis full LED, grade redesenhada, para-choques revistos e outros ajustes externos. No interior, há painel de instrumentos digital de 8 polegadas, central multimídia MyLink com tela de 11” e modificações no acabamento, console e painel.


Chevrolet Onix 2026 Marcos Camargo Jr 11.08.2025

A GM destacou a durabilidade do motor com corrente de comando, que reduz atrito, gera funcionamento mais silencioso e menor custo de manutenção. A marca também alertou para problemas causados pelo uso de lubrificantes fora das especificações, seja por adulteração, falsificação ou escolha inadequada de óleo.

Chevrolet Onix Plus 2026 Marcos Camargo Jr 11.08.2025

Chevrolet Onix e Onix Plus 2026 – Preços sugeridos(Base São Paulo, sem frete)Hatch • Onix 1.0 MT – R$ 99.990 (antes R$ 102.990) • Onix 100 Anos – R$ 104.990 • Onix Turbo MT – R$ 107.290 • Onix AT – R$ 112.290 • Onix LT Turbo AT – R$ 118.290 • Onix LTZ Turbo AT – R$ 123.490 • Onix Premier Turbo AT – R$ 129.190 • Onix RS Turbo AT – R$ 130.190


Chevrolet Onix Plus 2026 Marcos Camargo Jr 11.08.2025

Sedã • Onix Plus 1.0 MT – R$ 106.790 • Onix Plus Turbo MT – R$ 113.990 • Onix Plus AT – R$ 118.990 • Onix Plus LT Turbo AT – R$ 123.990 • Onix Plus LTZ Turbo AT – R$ 129.990 • Onix Plus Premier Turbo AT – R$ 136.490

