Chevrolet Onix 2026: versões, preços e equipamentos

Chevrolet Onix 2026 Marcos Camargo Jr 11.08.2025

Os novos Chevrolet Onix e Onix Plus receberam um design renovado e novos equipamentos, porém tiveram a potência reduzida para atender ao programa Carro Sustentável, passando de 116 cv para 115,5 cv. O hatch tem preço inicial de R$ 99,9 mil, enquanto o sedã começa em R$ 106.790. Confira as versões, equipamentos e valores.

Chevrolet Onix 2026 Marcos Camargo Jr 11.08.2025

Chevrolet Onix 1.0 MT – R$ 99.990 – equipado com motor aspirado, essa versão conta com conectividade via sistema OnStar, chave presencial, maçanetas e retrovisores elétricos e na cor do veículo, rodas de 16 polegadas com calotas, banco com ajuste de altura, direção ajustável, seis airbags, sistema multimídia de 8 polegadas, entre outros itens. Esses equipamentos também estão presentes nas versões Turbo Manual, por R$ 107.290, e Turbo Automática (AT), por R$ 112.290.

Chevrolet Onix 2026 Marcos Camargo Jr 11.08.2025

Chevrolet Onix LT Turbo AT – R$ 118.290 – além dos itens das versões anteriores, traz painel digital e sistema multimídia atualizados, câmera de ré, controle de cruzeiro, descanso de braço, entre outros.

Chevrolet Onix 2026 Marcos Camargo Jr 11.08.2025

Chevrolet Onix LTZ Turbo AT – R$ 123.490 – soma aos equipamentos anteriores faróis de LED com regulagem elétrica, rodas de liga leve de 16 polegadas, bancos com revestimento híbrido, volante premium, sensor de estacionamento traseiro, entre outros.

Chevrolet Onix 2026 Marcos Camargo Jr 11.08.2025

Chevrolet Onix Premier Turbo AT – R$ 129.190 – versão próxima ao topo de linha que adiciona faróis de neblina, rodas diamantadas, bancos premium, ar-condicionado digital, alerta de ponto cego, carregador de smartphone por indução, frisos externos cromados, entre outros itens.

Chevrolet Onix 2026 Marcos Camargo Jr 11.08.2025

Chevrolet Onix RS AT – R$ 130.190 – versão esportiva com acabamento escurecido, aerofólio, saias laterais, teto preto e outros detalhes exclusivos.

Chevrolet Onix Plus 2026 Marcos Camargo Jr 11.08.2025

No sedã, os níveis de equipamentos são similares aos do hatch, exceto pela ausência da versão RS. Confira os preços:

Chevrolet Onix Plus 2026 Marcos Camargo Jr 11.08.2025

Chevrolet Onix Plus 1.0 MT – R$ 106.790Chevrolet Onix Plus 1.0 Turbo MT – R$ 113.990Chevrolet Onix Plus 1.0 Turbo AT – R$ 118.990

Chevrolet Onix Plus 2026 Marcos Camargo Jr 11.08.2025

Chevrolet Onix Plus LT Turbo AT – R$ 123.790Chevrolet Onix Plus LTZ Turbo AT – R$ 129.990Chevrolet Onix Plus Premier Turbo AT – R$ 136.490

