Os planos da Neta, nova marca de elétricos que anunciou até fábrica no Brasil Recém-chega vai se juntar à BYD e GWM além de outras três marcas que já iniciaram suas operações no nosso mercado

Alto contraste

A+

A-

Os últimos três anos tem sido bem agitados para o segmento de veículos eletrificados. Depois da BYD e da GWM que tem obtido resultados que incomodam grandes marcas bem estabelecidas no Brasil vemos uma “segunda onda” de produtos híbridos e elétricos. Marcas como a Zeekr, OMODA | Jaecoo e agora a Neta anunciam planos audaciosos no país. Ao lançar a marca Neta por aqui, o grupo Hozon proprietário da marca já anunciou os planos e construir uma fábrica até 2026 para produzir carros em solo brasileiro. O R7-Autos Carros conversou com executivos da Neta durante o evento de lançamento em São Paulo. Veja os principais pontos:

Fábrica e concessionária Neta (Neta HK Divulgação) Neta é uma empresa com 10 anos de fundação e pertence ao grupo Hozon de tecnologia





Fábrica no Brasil

A grande surpresa do anúncio da marca foi a confirmação do plano de construir uma unidade de produção no Brasil até 2026, “se possível antes disso”, dizem os executivos. A ideia inicial é usar alguma unidade já existente e adotar o processo CKD para facilitar o processo uma vez que toda a produção da Neta é automatizada seguindo o padrão da China.

Publicidade

Neta Hozon (Neta Divulgação) Marca NETA chega ao país ainda este ano com três modelos em uma primeira fase

Além do Brasil, a Neta também quer fazer uma fábrica no México nos mesmos moldes. Enquanto isso, os planos estão concentrados em lançar produtos e estabelecer a rede de concessionários.

Fábrica e concessionária Neta (Neta HK Divulgação) Neta é uma empresa com 10 anos de fundação e pertence ao grupo Hozon de tecnologia

“A Hozon é uma empresa de veículos de ‘nova energia’ no segmento automotivo com 9.000 funcionários e 3.000 pessoas dedicadas ao desenvolvimento e pesquisa” disse Wilson Sun, vice presidente de negócios globais da NETA.

Publicidade





Produtos à vista

Publicidade

Neta Hozon (Neta Divulgação) Marca NETA chega ao país ainda este ano com três modelos em uma primeira fase

Durante o lançamento da marca foi mostrado o Neta GT, um esportivo elétrico de perfil cupê que tem 465cv em dois propulsores e autonomia de até 580km por recarga. Também estão nos planos um SUV híbrido e ainda um outro veículo que pode ser um sedã e depois um carro menor de maior volume.

Carros eletrificados fazem parte da estratégia da Neta desde o inicio. A marca Nata nasceu de uma empresa de tecnologia (Hozon) em 2014 e dois anos depois já lançava seu primeiro automóvel.

Fábrica e concessionária Neta (Neta HK Divulgação) Neta é uma empresa com 10 anos de fundação e pertence ao grupo Hozon de tecnologia





Na China já existem mais de 130 concessionárias da marca com planos audaciosos de chegar a 500 concessionárias nos países onde atua até o próximo ano. A Neta abriu um escritório em Hong Kong para coordenar a internacionalização para as regiões de Ásia e Pacífico, União Europeia e Oriente Médio. Segundo Sun, o Brasil e o México são vitais nesse processo de expansão da marca.

Estrutura e pós venda

Neta Hozon (Neta Divulgação) Marca NETA chega ao país ainda este ano com três modelos em uma primeira fase

Além dos concessionários os executivos parecem focados na estrutura do pós venda. “A maioria dos produtos que temos hoje são globais, desenvolvidos em suas matrizes e feitos para vários países tem o custo dividido entre os países. Porém estes carros são cada vez mais eletrificados e não devemos ficar para trás pois as marcas tem metas elevadas de eletrificação”, diz Henrique Sampaio, diretor de Marketing e produto da NETA.

Fábrica e concessionária Neta (Neta HK Divulgação) Neta é uma empresa com 10 anos de fundação e pertence ao grupo Hozon de tecnologia

Sampaio é um dos executivos que esteve à frente de produtos e comunicação da Caoa Chery por cinco anos. Agora na Neta, conhece a estratégia de implementação de uma rede de concessionários para atender os clientes em uma nova fase.

Exemplo na Tailândia

Fábrica e concessionária Neta (Neta HK Divulgação) Neta é uma empresa com 10 anos de fundação e pertence ao grupo Hozon de tecnologia

Embora por aqui todo o plano da Neta esteja concentrado em anúncios, até o momento, um exemplo claro da agilidade do grupo está no mercado da Tailândia.

Fábrica e concessionária Neta (Neta HK Divulgação) Neta é uma empresa com 10 anos de fundação e pertence ao grupo Hozon de tecnologia

Em 2021 a Neta anunciou a expansão dos seus negócios para a Tailândia, em 2022 iniciou a venda de produtos e a fábrica. Já no ano passado a unidade foi inaugurada e já produziu 13.000 veículos só para o mercado local.

Brasil tem vantagens competitivas

Fábrica e concessionária Neta (Neta HK Divulgação) Neta é uma empresa com 10 anos de fundação e pertence ao grupo Hozon de tecnologia





“O preço da eletricidade é viável no Brasil, o que contribui para as vendas de carros eletrificados. O governo e a própria população dão uma preferência para energias renováveis, ou seja, em sintonia com as diretrizes da marca. E além disso apostamos no pós-vendas. Assim que começarmos a emplacar, vamos inaugurar galpão de peças e centro de treinamento”, disse Wilson Sun sintetizando a forma de atuação da Neta no segmento automotivo.

Neta Hozon (Neta Divulgação) Marca NETA chega ao país ainda este ano com três modelos em uma primeira fase

Os próximos passos são a apresentação dos três primeiros modelos ainda neste semestre, o que deve ocorrer até o final de junho disseram em uníssono os executivos. Depois, serão anunciados os primeiros concessionários e a venda de carros já será iniciada até o final deste ano.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.