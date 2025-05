Outlander PHEV x Tank 300: qual é o melhor híbrido plug-in off-road do Brasil? Ambos têm motorização híbrida, só que chinês leva vantagem na potência Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/05/2025 - 02h00 ) twitter

GWM/Divulgação Chris Castanho

A cada dia que passa o mercado brasileiro recebe mais modelos híbridos, o que reflete no crescimento das vendas dessa categoria. Desta vez, a novidade é o Mitsubishi Outlander PHEV, que será lançado no país nas próximas semanas, assim com o GWM Tank 300, esse que foi apresentado recentemente e já é vendido por aqui. Portanto, como são dois modelos com motorização híbrida e com tecnologia 4x4, o R7-Autos Carros traz o comparativo completo dos dois SUVs, com vantagem na potência para o chinês, que também é mais barato.

Mitsubishi/Reprodução

Potência e desempenho - Vantagem para o GWM

O Mitsubishi Outlander PHEV traz um conjunto conhecido 2.4 litros a gasolina de 134 cv, que combina com dois motores elétricos que elevam a potência combinada a 302 cv. O torque combinado gira em torno de 45 kgfm. A tração integral é garantida pelo sistema Super All-Wheel Control (S-AWC), com foco em segurança e controle em pisos escorregadios.

GWM/Divulgação Chris Castanho

Já o GWM Tank 300 aposta em um motor 2.0 turbo a gasolina associado a um propulsor elétrico dianteiro. A potência combinada é de 394 cv e o torque chega a impressionantes 76,4 kgfm. A tração 4x4 é gerenciada por uma transmissão automática de 9 marchas específica para off-road. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 6,8 segundos, número digno de esportivos.

Mitsubishi/Reprodução

Autonomia e bateria - GWM vai mais longe

Em termos de bateria, o Outlander possui um conjunto de 22,7 kWh que permite rodar até 86 km no modo 100% elétrico, segundo o ciclo WLTP. Já o Tank 300 tem vantagem nesse ponto, visto que tem bateria NMC de 37 kWh, que proporciona autonomia de até 100 km.

‌



GWM/Divulgação CACALO

No carregamento, o modelo da GWM oferece mais opções, com carregador rápido de até 50 kW que reduz o tempo de recarga para menos de uma hora, enquanto o modo lento entrega 6,6 kW. O Outlander ainda não teve os dados de recarga divulgados no Brasil, mas tende a ser mais limitado nesse aspecto.

Mitsubishi/Reprodução

Equipamentos e tecnologia - GWM tem mais telas

O Outlander adota visual com linguagem “Dynamic Shield” e traz painel digital de 12”, central multimídia de 9,6” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, e sistema de som com 10 alto-falantes. Um dos destaques da versão topo será o banco com função massageadora.

‌



GMW/Reprodução GMW/Reprodução

O Tank 300 tem uma cabine voltada para o uso fora de estrada com acabamentos robustos, volante de base reta, telas integradas de 24,6” com alta resolução, e sistema de som com 13 alto-falantes. O SUV chinês ainda conta com cancelamento de ruído ativo, borrachas de vedação triplas e o aplicativo My GWM para comandos remotos. O modelo também oferece pacote ADAS de nível 2 com câmeras 360°, alerta de ponto cego e piloto automático adaptativo.

Mitsubishi/Reprodução

Medidas e dimensões

Ambos são grandes, mas o Tank 300 é maior: 4,76 m de comprimento, 1,90 m de largura, 1,90 m de altura e 2,75 m de entre-eixos, além de 22 cm de vão livre do solo e ângulos de entrada e saída de 32° e 33°, respectivamente.

‌



Primeiro lote do GWM Tank 300 se esgota em apenas 6 dias no Brasil - GWM/Divulgação Portal N10

O Outlander mede 4,71 m de comprimento, 1,86 m de largura, 1,74 m de altura e 2,70 m de entre-eixos. Seu porta-malas tem 478 litros em mercados internacionais, mas a marca ainda não confirmou esse número oficialmente para o Brasil. Vale dizer que o SUV terá espaço para sete passageiros.

Preço e posicionamento - Chinês é R$ 37 mil mais barato

A Mitsubishi deve oferecer o Outlander PHEV com preços entre R$ 370 mil na versão de entrada e R$ 400 mil na configuração topo de linha. Por sua vez, o Tank 300 chega em versão única por R$ 333 mil, incluindo cinco anos de garantia, recompra garantida e 30 acessórios opcionais. O Outlander deve chegar nos próximos dias e o preço é baseado nas informações das nossas fontes ligadas à rede.

Mitsubishi/Reprodução

Qual vale mais a pena?

O Mitsubishi Outlander PHEV traz a tradição da marca no segmento SUV, com foco no conforto e tecnologia, além da tração integral já consolidada no mercado. Por outro lado, o GWM Tank 300 entrega maior desempenho, maior autonomia elétrica, pacote off-road mais robusto e preço mais competitivo.

GWM/Divulgação CACALO

Para quem busca um SUV eletrificado com capacidade off-road sem abrir mão de potência, torque e tecnologia embarcada, o Tank 300 surge como a opção mais completa em sua faixa de preço. Já o Outlander apela mais para quem valoriza confiabilidade de marca.

Novo GWM TANK 300 híbrido estreia dia 04/04 no Brasil: quem arrisca o preço ? VEJA O VÍDEO!

*baseamos este artigo nos dados técnicos previamente já conhecidos dos dois modelos. O R7-Autos Carros já testou o Tank 300 mas não teve contato com o Outlander

