BYD oficializa Dolphin Mini e Song Pro 2026: veja o que muda

BYD Dolphin Mini BYD/Divulgação

A BYD tornou oficiais as mudanças do Dolphin Mini, elétrico mais vendido do país e também do SUV híbrido Song Pro. O R7-Autos Carros já havia apurado as mudanças da linha que já estão nos concessionários.

BYD Dolphin Mini BYD/Divulgação

Na linha 2026 o Dolphin Mini que recebeu uma nova cor e teve o preço reduzido em R$ 3 mil. Já o Song Pro ganhou pacote ADAs e teve redução de até R$ 5 mil reais, além de receber uma tonalidade preta.

Dolphin Mini

‌



Agora, a versão de cinco lugares do Dolphin Mini passa a ser vendida por R$ 119.990 e não mais por R$ 122.800. Há novos emblemas na traseira

‌



BYD Song Pro BYD/Divulgação

Song Pro GS

‌



Por sua vez, o Song Pro GS é negociado por R$ 199.990, que ganha novos itens de segurança. A cor Preto Cosmos passa a estar disponível no catálogo.

BYD Song Pro BYD/Divulgação

Agora, o BYD Song Pro passa a contar com controle de velocidade adaptativo, assistência de permanência em faixa, frenagem automática de emergência e alerta de ponto cego.

BYD Song Pro BYD/Divulgação

Dolphin GS

A marca também informou que o Dolphin GS passa a ser negociado com carregador de smartphone por indução de 50W, ajustes elétricos no banco do motorista, ajuste de profundidade e altura do volante, partida inteligente, vidros com função um toque e rebatimento elétrico dos retrovisores. O modelo sai por R$ 149.990, uma redução de R$ 10 mil, em relação ao preço de tabela.

